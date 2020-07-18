Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел

18 июля 2020, 10:25

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селах Товузского и Гедабекского районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. С учетом четырех убитых и 20 раненых со стороны Армении с начала обострения на границе погибли и были ранены в общей сложности 40 человек. 15 июля обе стороны сообщили о спаде эскалации, но 16 июля Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боев на границе, в результате которых погиб военнослужащий. В тот же день Армения заявила о 39 раненых и четверых убитых с момента обострения конфликта. 17 июля Азербайджан насчитал 97 обстрелов с армянской стороны за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 53 раза", - сообщило министерство обороны Азербайджана сегодня на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах Гедабекского района.

"В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, наши населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется", - сказано в сообщении оборонного ведомства в 08.58 мск.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку. Жители попавших под обстрел населенных пунктов в Армении заявили, что не будут покидать свои дома. Часть жителей трех приграничных азербайджанских сел была эвакуирована, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".