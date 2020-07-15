Акция в поддержку армии обернулась стычками активистов с полицией Баку

15 июля 2020, 07:28

Силовики, применив дубинки, вытеснили из здания парламента участников акции в поддержку армии Азербайджана. Беспорядки в Баку стали следствием провокации, предположили активисты.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии. Встреча в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку гроба с телом полковника Ильгара Мирзоева, погибшего в ходе боев в Товузском районе, вылилась в стихийную демонстрацию.

С 12 июля с обеих сторон границы Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении происходят обстрелы. Их жертвами стали не менее 25 человек: со стороны Азербайджана насчитывалось 11 погибших и четверо раненых военных, Минобороны Армении сообщало о пяти раненых. 14 июля армянское оборонное ведомство также сообщило о гибели двух офицеров и двух солдат срочной службы, Азербайджан – о погибшем жителе села.

Часть участников акции продолжили акцию на площади перед Аллеей шехидов, они периодически скандировали лозунг: "Мобилизация". Около 04.00 по местному времени (05.00 мск) активисты ворвались в здание парламента и продолжили акцию в фойе, передало Meydan.Tv, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Спустя несколько минут в здание вошли полицейские и сотрудники полка быстрого реагирования. Применив дубинки, они вытеснили людей из здания парламента, некоторые участники акции были задержаны, передал телеканал. При этом число задержанных не уточняется.

Для разгона остающихся на площади людей полиция применила водометы. Некоторые участники акции перевернули полицейскую машину, сообщило агентство Turan.

Активисты предложили поискать провокаторов среди участников акции

Активисты считают, что беспорядки перед парламентом были инициированы провокаторами. "Вспоминаю 2003 год (акция протеста не согласных с результатами президентских выборов 15 октября 2003 года, - прим. "Кавказского узла"). Тогда среди мирных демонстрантов были провокаторы. Они ломали окна автобусов, переворачивали автомобили. Никто их не знал, не было известно, откуда они явились. Впоследствии были задержаны сотни человек, но среди них не было ни тех, кто выламывал стекла автобусов, ни тех, кто повреждал автомобили", - написала журналистка и правозащитница Хадиджа Исмайлова на своей странице в Facebook, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В день голосования, по итогам которого Ильхам Алиев заменил на посту президента своего отца Гейдара Алиева, в Баку произошла акция протеста. Ее участники потребовали признания результатов выборов недействительными. Акция вышла из-под контроля. В результате, по данным полиции, были арестованы 62 человека, еще 400 задержаны в административном порядке, некоторые активисты объявлены в розыск, один человек погиб. Получили ранения также 110 сотрудников полиции и внутренних войск. По утверждениям правозащитников, задержанных в действительности было намного больше.

Она призвала обратить внимание на тех, кто ночью призывал ворваться в парламент. "Возможно, они уже имеют бэкграунд дачи лживых показаний против людей в судах", - предположила Исмайлова.

"Двери Милли Меджлиса были преднамеренно оставлены открытыми. Полицейскую машину перевернули специальные группы", - написал на своей странице в Facebook блогер Хабиб Мунтазир.

"В Милли Меджлисе есть охрана, причем из гвардии! Куда же они вдруг подевались?" - задался вопросом в комментарии под постом Мунтазира пользователь Джек Гасанов.