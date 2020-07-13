Елена Хахалева. Кадр из видео России 24 https://www.youtube.com/watch?v=UuCSFnpyx8I

13 июля 2020, 15:09

Елена Хахалева лишена статуса судьи

Коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву за многочисленные прогулы. Доводы адвоката Хахалевой, получившей известность после сообщений о многомиллионных затратах на свадьбу дочери, коллегия сочла неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта комиссия Совета судей России единогласно сочла дисциплинарным проступком действия судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. О проверке попросил председатель суда Алексей Шипилов после того, как обнаружил, что в табеле учета рабочего времени Хахалева отметила как рабочие те дни, когда не находилась в суде.

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела обращение Совета судей и лишила судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву статуса, сообщил сегодня представитель коллегии.

"Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. Внутренняя проверка показала, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, прогуляв эти дни за несколько лет. Так, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел", - привело его слова ТАСС.

На заседание Елена Хахалева не явилась по состоянию здоровья. Адвокат Людмила Александрова настаивала на проведении заседания в закрытом режиме, опасаясь разглашения государственной тайны, однако ей было отказано. Тогда представитель Хахалевой попросила приостановить дисциплинарное производство и проверить доводы судей в следственных органах, однако и в этом ходатайстве ей отказали, пишет сегодня РБК.

Представитель судьи утверждала, что все отсутствия Хахалевой на рабочем месте были согласованы с экс-председателем крайсуда Александром Черновым и его заместителем, однако не смогла подтвердить это документально, и обращение президиума Совета судей о привлечении судьи Хахалевой к дисциплинарной ответственности было решено удовлетворить. Также ее лишили первого квалификационного класса судьи, информирует издание.

Комментариев от Елены Хахалевой либо ее представителей относительно этих решений пока не поступало.

Напомним, в июле 2017 года общественный резонанс вызвало сообщение адвоката Сергея Жорина о том, что на свадьбу дочери судьи Хахалевой было потрачено два миллиона долларов. Согласно результатам проверки, проведенной Советом судей Краснодарского края, информация о том, что свадьбу организовала и оплатила Елена Хахалева, не соответствует действительности. Кроме того, группа кубанских фермеров дважды требовала проверить диплом судьи - оба раза Совет судей заявлял, что подлинность диплома Елены Хахалевой подтвердилась. Однако Хахалева лишилась в краевом суде поста председателя коллегии по административным делам и была исключена из президиума суда.

5 марта было опубликовано открытое письмо Елены Хахалевой президенту России, в котором она пожаловалась на травлю. Информация о связях с криминальным миром и отсутствии профильного высшего образования является фейком, заявила Хахалева. Судья предположила, что некая крупная бизнес-структура пытается добиться ее отставки "руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков". Пользователи соцсетей тогда высмеяли Хахалеву после ее обращения к Путину.

Примечание:

"Кубанская судья лишилась статуса после вульгарного тоста", "Кубанские фермеры потребовали проверить диплом судьи Хахалевой", "Проверка начата в отношении судьи из Краснодара после свадьбы дочери".

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