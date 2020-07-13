Ограничения из-за коронавируса смягчены в Ростовской области

13 июля 2020, 07:59

С сегодняшнего дня в Ростовской области возобновляют работу кинотеатры, сауны и бани. Губернатор региона пообещал ужесточить контроль за соблюдением защитных мер в местах массового скопления людей.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля в Ростовской области скончались пять пациентов с коронавирусом, общее число умерших в регионе достигло 161.

В Ростовской области выявлено 10726 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 98 новых случаев, отмечается на карте, с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа, расположенной на главной странице "Кавказского узла". О динамике распространения вируса, в том числе в Ростовской области, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ростовской области с сегодняшнего дня отменен ряд ранее действовавших ограничений из-за коронавируса, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определёнными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть", - сообщил губернатор в своем Instagram 11 июля. Он отметил, что в кинотеатрах пока не будут работать буфеты и кафе. С сегодняшнего дня также разрешено возобновить работу баням, саунам и СПА-центрам, сообщил Голубев.

Несмотря на снятие ограничений, "расслабляться нельзя" В регионе будет усилен контроль соблюдения защитных мер в местах массового скопления людей. "Пандемия никуда не ушла, это показывает статистика заболеваемости", - приводит слова Голубева пресс-служба губернатора Ростовской области.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".