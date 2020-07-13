Больничная палата. Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 июля 2020, 07:59

Ограничения из-за коронавируса смягчены в Ростовской области

С сегодняшнего дня в Ростовской области возобновляют работу кинотеатры, сауны и бани. Губернатор региона пообещал ужесточить контроль за соблюдением защитных мер в местах массового скопления людей.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля в Ростовской области скончались пять пациентов с коронавирусом, общее число умерших в регионе достигло 161.

В Ростовской области выявлено 10726 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 98 новых случаев, отмечается на карте, с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа, расположенной на главной странице "Кавказского узла".  О динамике распространения вируса, в том числе в Ростовской области, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ростовской области с сегодняшнего дня  отменен ряд ранее действовавших ограничений из-за коронавируса, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определёнными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть", - сообщил губернатор в своем Instagram 11 июля. Он отметил, что в кинотеатрах пока не будут работать буфеты и кафе. С сегодняшнего дня также разрешено возобновить работу баням, саунам и СПА-центрам, сообщил Голубев.

Несмотря на снятие ограничений, "расслабляться нельзя" В регионе будет усилен контроль соблюдения защитных мер в местах массового скопления людей. "Пандемия никуда не ушла, это показывает статистика заболеваемости", - приводит слова Голубева пресс-служба губернатора Ростовской области.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Три детсада закрыты на карантин в Ростовской области", "Волгоградская область вернула лидерство в ЮФО по приросту заражений COVID-19", "Ростовчане возмутились повышением тарифов в период пандемии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 июля 2020, 06:52

13 июля 2020, 05:53

13 июля 2020, 04:55

13 июля 2020, 03:58

  • 1 В регионах Юга России выросло число малоимущих

    Весной число граждан, обратившихся за помощью, резко выросло, сообщили представители благотворительных фондов, работающих в регионах юга России. Малоимущие жители Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии пожаловались на нищенское существование на пенсии и детские пособия.

13 июля 2020, 02:59

  • Коронавирус выявлен у 47 граждан Азербайджана в Кулларе

    Коронавирусная инфекция выявлена у 47 обитателей палаточного лагеря в Кулларе, где в настоящее время проживают 552 гражданина Азербайджана, сообщил и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев. На этой неделе планируется отправка 250 человек на родину.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи