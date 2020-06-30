30 июня 2020, 08:45
Азербайджан насчитал 35 обстрелов в зоне конфликта за сутки
Подразделения вооруженных сил Армении 35 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 28 июня Азербайджан зафиксировал 27 обстрелов в зоне конфликта за сутки.
С 29 по 30 июня армянские военные 35 раз обстреляли позиции азербайджанской армии. В частности, подверглись обстрелам позиции в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.
Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".
Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения вооруженного конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако их противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".