Гуковские шахтеры пригрозили возобновить акции протеста

28 июня 2020, 05:58

Бывшие работники компании "Кингкоул", которые добиваются выплаты задолженности, записали видеообращение к президенту и губернатору Ростовской области. Они пригрозили возобновить протестные акции и обратиться в Европейский суд по правам человека, рассказала член инициативной группы Татьяна Авачёва. Бывшие горняки пожаловались "Кавказскому узлу" на низкие пенсии и нехватку денег.

Как сообщал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" три года регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате, пайковому углю и компенсациям. На встрече с горняками 16 января конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" заявил о прекращении выплат по компенсациям. 15 февраля участники пикета написали письмо новому премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой закрыть вопрос выплаты долгов, а 21 марта решили временно прекратить акции протеста из-за эпидемии.

После продажи части подземных выработок "Замчаловского антрацита" в ноябре 2019 года шахтерам было обещано, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года. На пикете 15 февраля координатор протеста шахтеров сообщила, что общая задолженность перед горняками составляет 96 миллионов рублей. "Это 10 миллионов - чистая заработная плата работникам сервисных предприятий, и 86 миллионов - это компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату, компенсация за простой по вине работодателя за 2015 год, компенсация за неполученный пайковый уголь за 2014-2016 годы, а также выплаты при выходе на пенсию, за каждый отработанный год в угольной промышленности, за потерю трудоспособности. Прокуратура и правительство Ростовской области признают это, есть решение судов на эту сумму, в прокуратуре есть все данные по всем компенсациям, есть они и в правительстве области, и у конкурсных управляющих", - пояснила Татьяна Авачёва.

Гуковские шахтеры записали видеообращение к президенту России и губернатору Ростовской области. Они попросили выплатить им оставшиеся 96 миллионов рублей, рассказала 27 июня корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Татьяна Авачёва.

По ее словам, видеообращение записали четыре человека, они пригрозили, что если до сентября текущего года им не выплатят оставшиеся деньги, то они вновь будут проводить пикеты и обратятся в Европейский суд по правам человека.

Авачёва уточнила, что задолженность перед бывшими работниками "Замчаловского антрацита" составляет более 28 миллионов рублей, в том числе за несвоевременно выплаченную заработную плату - более 14 миллионов, за простой по вине работодателя - почти два миллиона рублей, 15 процентов за каждый отработанный год - 2,2 миллиона рублей и 20 процентов за потерю трудоспособности - почти десять миллионов рублей. Что касается "Алмазной", то, по словам Авачёвой, общая задолженность перед бывшими работниками составляет более 52 миллионов рублей, в том числе задолженность по зарплате - примерно десять миллионов, за неполученные паи угля за 2014 и 2016 годы - около двух миллионов. Кроме того, есть еще выплаты за моральный вред, декретные, алименты, судебные расходы и так далее. Общая задолженность достигла 96 миллионов рублей. По словам Авачёвой, ее размер горняки высчитывали сами, основываясь на данных прокуратуры Гуково.

По ее словам, на днях конкурсный управляющий Роман Лапич сообщил, что продал субсидиарную ответственность за миллион рублей и выплатит работникам второй очереди часть долгов, которые скопились за простой по вине работодателя. В списке тех, кто должен получить эти деньги, 60 человек, и конкурсный управляющий пообещал выплатить всем пропорционально вне зависимости, подавали они заявление или нет.

"Сейчас конкурсный собирает реквизиты, на которые он сможет перечислить деньги. Список работников мы разместим в наших группах по соцсетям, доведём до каждого, кто есть в списке, и кто должен получить деньги с этого миллиона", - сообщила Авачёва.

Тем временем бывшие горняки жалуются корреспонденту "Кавказского узла" на трудности выживания. Николай Долда рассказал, что очень трудно им с супругой выживать на пенсии.

"Я работал на шахте Алмазной. Мой общий стаж в угольной промышленности - более 20 лет. Мне должны ещё 300 тысяч. Начислили пенсию 7800 шахтёру. Что это за пенсия? Куда я только не обращался, мне отвечают, что всё правильно. Квартплата у меня только восемь тысяч, моей пенсии не хватает её оплатить. Жена получает пенсию девять тысяч. Вот так мы и выживаем. Покупаем только самое необходимое - это продукты и лекарства. Я бы с удовольствием подрабатывал, но у нас очень трудно найти работу, редко попадаются какие-то шабашки", - пожаловался он.

По словам Николая Посохена, ему должны еще около 90 тысяч рублей. "В данное время не работаю, проблемы со здоровьем. У меня пенсия вроде как по местным меркам нормальная, 16 тысяч. Но этих денег едва хватает на оплату коммуналки и покупку продуктов - много уходит на лекарства. Домик у меня старенький, весь валится, нужен ремонт, а делать его не за что. Страшно порою становится, что дальше будет", - признался он.

Надежда Деревнина рассказала, что собиралась принять участие в записи видеообращения, но не смогла по состоянию здоровья - поднялось давление. "В последнее время давление часто скачет. Жизнь трудная, переживаю - это всё сказывается на здоровье. Мне ещё 30 тысяч должны, сейчас начала получать пенсию, но её не хватает, приходится подрабатывать. Экономлю на всём. Как жить дальше буду, не знаю", - пожаловалась она.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".