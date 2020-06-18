Аслан Иритов. Стоп-кадр видео "Кавказский Узел" https://www.youtube.com/watch?v=KtwF6T59s8k

18 июня 2020, 19:59

Суд предложил Иритовым заново жаловаться на силовиков

Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе главы "Вольного аула" Аслана Иритова, который оспорил отказ возбудить дело об избиении силовиками. Адвокат Иритовых назвал решение суда необоснованным.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Нальчикский горсуд отказался удовлетворить жалобу главы "Вольного аула" Аслана Иритова на отказ следствия возбудить уголовное дело в отношении силовиков. 5 марта Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил отменить это решение суда. Дело вернулось в Нальчикский горсуд, который 19 марта вновь отказался рассмотреть жалобу. Доводы суда об отсутствии заверенной копии постановления следователя адвокат назвал неправомерными.

Суд рассматривает уголовное дело Аслана Иритова, обвиняемого в избиении полицейских 31 октября 2017 года - в день, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. По версии обвинения, Иритов, будучи инвалидом, у которого нет кистей обеих рук, разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков.  В свою очередь, Иритов добивается уголовного преследования силовиков, которые, по его утверждениям, применили силу к нему и членам его семьи. 

Сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии, рассмотрев апелляцию на очередной отказ Нальчикского горсуда, отменил его решение от 19 марта, но при этом прекратил производство по жалобе, сообщил представитель Иритовых, адвокат Магомед Аламов. "Верховный суд предложил нам заверить копию постановления следователя и подавать по новой в суд. Таким образом, Верховный суд вынес ровно такое же решение, что и суд первой инстанции, хотя и отменил его", - отметил Аламов.

По словам адвоката, решение Верховного суда республики будет обжаловано в кассационной инстанции. "Мы не обязаны заверять копию постановления должностного лица, которую обжалуем. Мы были бы обязаны заверять, если бы обжаловали постановление в рамках Кодекса административного судопроизводства или гражданского судопроизводства, но мы жалуемся в рамках уголовного судопроизводства. А в уголовном судопроизводстве заверенные копии должны быть только у судебных решений", - пояснил Магомед Аламов.

Отметим, что данное постановление Верховного суда по жалобе Иритовых - четвертое по счету. Ранее суд трижды отменял решение суда первой инстанции как незаконные и необоснованные, и возвращал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В апелляции Иритова указывалось, что у его супруги Марины Иритовой после событий 31 октября 2017 года были сломаны пальцы на руке, а у его брата Беслана Иритова зафиксирована травма грудной клетки, перелом девятого ребра справа и ушиб мягких тканей. Дочери Аслана Иритова Анжелика и Лилия на заседании суда в Нальчике в  мае 2019 года также рассказали, что были избиты, закрывая отца от агрессивно настроенных силовиков. Они отрицали, что Аслан Иритов травмировал замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиева.

Примечание:

"Аслан Иритов отверг обвинения в избиении замначальника Центра "Э"", "Аслан Иритов на пикете потребовал наказать силовиков", "Комитет против пыток объявил об акции в поддержку Иритова".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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