Беспорядки в Дижоне. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=F1mO7utCDbo

18 июня 2020, 18:42

Шесть членов чеченской диаспоры задержаны после беспорядков в Дижоне

Французская полиция задержала шестерых предполагаемых участников конфликта между чеченской и магрибской общинами. Подозреваемых идентифицировали по видео беспорядков.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня не менее десяти человек получили травмы в результате конфликта во французском городе Дижоне между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения. Вечером 16 июня на встрече в саду около мечети в Дижоне представители магрибской и чеченских общин договорились о перемирии.

Шесть членов чеченской общины были арестованы сегодня утром в Дижоне и других городах Франции, сообщил прокурор Дижона Эрик Матэ. Он пояснил, что они задержаны по делу о покушении на убийство в составе организованной группы и участии в вооруженной группировке, говорится в сообщении на сайте франкоязычной радиостанции Europe 1 (перевод "Кавказского узла").

Полиция устанавливает подозреваемых по опубликованным в интернете видео беспорядков и соцсетям, отмечается в публикации.

Непосредственным поводом для конфликта в Дижоне стало избиение 10 июня торговцами наркотиками 16-летнего юноши из чеченской общины, сообщила ранее французская газета Le Figaro. После этого в социальных сетях появились призывы к мести и вендетте.

Ранее прокурор города Эрик Мате заявил, что столкновения происходят на расистской почве, так как направлены против "выходцев из Магриба" (Северной Африки). Уроженцы Чечни заявили об отсутствии межэтнических противоречий с выходцами из Магриба, но указали на нерешенную властями проблему торговли наркотиками.

Дижон стал третьим городом во Франции, в котором отмечена "борьба чеченцев с наркотрафиком". Ранее, 11 мая, издание опубликовало репортаж "В Ницце чеченцы объявили охоту на наркодилеров". В марте аналогичный конфликт между выходцами из Чечни и наркодилерами произошел в Тулузе. Инцидент в Ницце произошел в апреле: двое чеченцев получили огнестрельные ранения в ходе серии стычек между чеченцами и выходцами из Северной Африки, проинформировали 16 июня "Кавказ. Реалии".

Примечание:

"Чеченцы отказываются возвращаться на родину после отказа во въезде в Польшу", "В Турции началась новая волна задержаний выходцев с Северного Кавказа", "ЕСПЧ счел законной депортацию уроженца Дагестана из Германии".

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