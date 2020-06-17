Свыше 400 человек остаются во временном лагере у селения Куллар

17 июня 2020, 20:02

Граждане Азербайджана, оставшиеся в пункте временного размещения близ дагестанского селения Куллар, спят в палатках по 13 человек и более, сообщил из лагеря корреспондент "Кавказского узла". Многие из них ждут разрешения на отъезд домой в течение 1-2 месяцев.

Как писал "Кавказский узел", на 10 суток арестованы 83 участника акции протеста в лагере временного размещения на границе Дагестана и Азербайджана. Порядка 10 граждан Азербайджана пострадали в ходе столкновений с силовиками.

Граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. На границе Дербентского и Магарамкентского районов для них был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. 29 мая стало известно, что 11 постояльцев лагеря были госпитализированы в Дербентскую городскую больницу, у одного из них обнаружили коронавирус. 16 июня еще 155 граждан Азербайджана были отправлены на родину.

В лагере временного содержания около селения Куллар Дербентского района Дагестана, где произошло столкновение между гражданами Азербайджана и силовиками, находится более 400 человек. Правоохранители не ведут пристальное наблюдение за обстановкой в лагере - стационарный пост находится в 300 метрах от лагеря временного содержания, рассказал корреспондент "Кавказского узла", побывавший во временном лагере.

Въезд и выезд в лагерь свободный. Ближе к самому лагерю расположен мобильный пост силовиков из четырех человек. На месте также присутствует большое количество сотрудников дагестанского управления МЧС.

Вокруг официального лагеря, развернутого силами МЧС, размещено большое количество "стихийных" палаток. В официальном лагере в одной палатке размещаются до 13 человек, а в некоторых и больше. Большинство приезжих находятся на месте более 5-7 дней, некоторые около 2 месяцев. На территории официального лагеря размещены полевые кухни и развернута столовая, также налажен быт, отметил корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказал в комментарии "Кавказскому узлу" один из обитателей этого лагеря по имени Абель, сейчас на территории лагеря находятся более 400 человек, многие из которых больше месяца пытаются попасть в Азербайджан. Со слов мужчины, он находится в лагере четыре дня.

Абель надеется на скорое открытие границы. Мужчина хочет попасть домой, где его ждут семья и дети. Абель посетовал на отсутствие реакции со стороны российских и азербайджанских властей. "Никто [не приходил], кроме журналистов",- заявил он. Обитатель лагеря также рассказал, что свыше 90 его соотечественников задержаны после недавних беспорядков на посту. Беспорядки начались после того, как часть обитателей лагеря стала требовать пропустить их на территорию Азербайджана, рассказал он.

Житель Азербайджана отметил, что ранее в течении долгого времени работал на территории России, однако впредь не намерен приезжать в Россию с целью заработка, будет приезжать лишь в гости.