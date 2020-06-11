Адвокаты сообщили о недопуске к задержанному в Москве уроженцу Чечни

11 июня 2020, 21:46

Уроженец Чечни Юсуп Кутаев уже сутки находится в одном из московских отделов полиции, куда к нему и еще одному задержанному не пропускают адвокатов, сообщили защитники. По их словам, силовики не оформили нахождение мужчин в УВД в журнале регистрации, а также не сообщают мотивы задержания.

Адвокатов Аслана Данкаева и Алексея Голенко не пропускают в здание УВД по ЗАО Москвы, где находятся обратившиеся к ним за юридической помощью 21-летний уроженец Чечни Юсуп Кутаев и уроженец Москвы Святослав Войтович, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» защитники.

"Кутаева задержали вчера ночью: в квартире находился он с братом, сотрудники были одеты в (гражданскую одежду), не представились, никаких документов не предъявили. Святослава Войтовича задержали сегодня днем: (силовики) пришли домой, ломились в квартиру, он вышел, сотрудники сказали, что у них поручение доставить его в отдел, его скрутили и повезли. По настоящее время (20.45 мск 11 июня) к ним не допускают адвокатов. Мы сообщили о (недопуске адвокатов в здание УВД) дежурному прокурору по району, на линию дежурной части, в следственный комитет - реакции пока не последовало», - рассказал адвокат Алексей Голенко.

Родным задержанных не сообщили о произошедшем и о том, что они находятся в отделе полиции, информация поступила от самих задержанных, пояснил адвокат Аслан Данкаев.

«Мы сообщили о недопуске защитников к доверителям. По неподтвержденной информации, якобы, речь идет о каком-то преступлении, совершенном ими девять месяцев назад. Официального подтверждения у нас нет, как и информации об их нахождении в отделе, так как в книгах регистрации доставленных их фамилии не значатся. В заявлении по телефону доверия я сказал, что неизвестна судьба подзащитного, что с ним делают. Также написал заявление в дежурную часть ГУВД, Следком по Москве и по телефону 911. Нами заказана видеозапись с камер городского наблюдения», - пояснил защитник.

Получить комментарий в дежурной части УВД по ЗАО Москвы корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. «У нас информация по задержанным и доставленным предоставляется только в письменном виде в установленном порядке», - сообщил оперативный дежурный.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 28 мая силовики на 48 часов задержали адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, заподозренных в применении насилия к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Жилоков был задержан после ссоры с полицейскими. Оказать юридическую помощь ему вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Они прибыли к отделению полиции и 40 минут пытались добиться, чтобы их пустили к Жилокову. Силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента адвокат Наталья Магова. Ципинову завели в здание, надели на нее наручники и продержали до 7 часов утра, утверждает она. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову.

"Недопуск адвокатов в отделы полиции к обычным людям — это постоянная повсеместная практика. Происходящее хорошо иллюстрирует расстановку сил в стране: следствие всегда поддерживает полицию, прокуратура — следствие, а суд — прокуратуру", - ранее заявлял Правозащитный центр "Мемориал" в публикации, посвященной делу Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой.