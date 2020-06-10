Суд в Баку назначил штраф активисту Ибрагимову

10 июня 2020, 23:55

Бывший участник движения Nida Гияс Ибрагимов признан виновным в мелком хулиганстве, суд назначил ему штраф в размере 50 манатов.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня Ибрагимов вышел на крышу своего дома с плакатом: "Хватит прогибаться, не молчи, и ты скажи что-нибудь" и через громкоговоритель призывал жителей к протесту против жестких действий силовиков, связанных с нарушением карантина. Свои действия Ибрагимов транслировал через прямой эфир в Facebook. Полицейские задержали активиста, заявив, что помешали ему совершить суицид. Утром 10 июня он вернулся домой после составления административного протокола и заявил, что силовики необоснованно приписали ему хулиганство и попытку суицида.

Власти Азербайджана из-за всплеска числа заражений коронавирусом запретили жителям Баку и других крупных городов выходить из дома на выходных 6-7 июня. Особый карантинный режим в стране продлен до конца июня. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения коронавируса, в том числе в Азербайджане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Гияс Ибрагимов сообщил, что около 17.30 по местному времени (16.30 мск) 10 июня был вызван в Низаминский районный суд Баку, который назначил ему штраф на сумму 50 манатов (около 30 долларов), признав виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) КоАП Азербайджана.

"Несмотря на то, что суд назначил мне самое минимальное наказание по ст.510 КоАП, я не согласен с этим. Я не нарушал закон, я лишь в мирной форме выражал протест. В период карантинного режима государство мне как безработному выделило помощь на два месяца на общую сумму 380 манатов (332 доллара). Но теперь штрафами отбирает ее. За участие в акции 1 июня перед министерством образования мне назначили штраф на 200 манатов (120 долларов), теперь вот 50 манатов (30 долларов)", - сказал Ибрагимов корреспонденту "Кавказского узла".

Максимальное наказание по ст.510 КоАП - 15 суток ареста. Однако Ибрагимов намерен обжаловать решение суда.

Адвокат Эльчин Садыгов также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что собирается подать апелляцию. "Гияс проводил мирную акцию. Квалификация его действий как хулиганство неправомерна. Он не демонстрировал к окружающим неуважения, никого не ругал, не хамил и тем более ни с кем не провоцировал драку", - сказал Садыгов.

В Низаминском районном суде Баку подтвердили информацию о назначении Ибрагимову штрафа. В пресс-службе МВД получить комментарии не удалось.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что "суд вынес удивительно мягкое наказание".

"Гияс - бывший политзаключенный, "узник совести", которого тюрьма не сломила. Обычно в таких ситуациях, суд выносит максимальное наказание. Но, видимо, из-за того, что общественное мнение негодует по поводу спецоперации в "Йени Йасамале", дабы не давать новый повод возмущению народа, Гияса сегодня утром отпустили и наказали только штрафом", - сообщил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

8 июня около 50 сотрудников полка быстрого реагирования МВД Азербайджана провели спецоперацию в жилом массиве "Йени Йасамал" в Баку. Были задержаны 11 жителей. По версии силовиков, задержанные накануне вечером бросали с балконов различные предметы в полицейских, которые задерживали нарушителей карантина. Правозащитники назвали операцию силовиков карательной акцией.

Отметим, что Ибрагимов и ранее подвергался преследованиям из-за участия в акциях. 5 октября 2016 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 8 декабря 2016 года по аналогичному обвинению получил 10 лет тюрьмы Байрам Мамедов. Оба активиста считают уголовное преследование местью за граффити на постаменте памятника Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F...k the system!" (Долой систему!). Виновными они себя не считают. В начале года ЕСПЧ принял в производство жалобы Ибрагимова и Мамедова. Международная организация Amnesty International признала Ибрагимова "узником совести".

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