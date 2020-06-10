ЕСПЧ определил сумму компенсации заключенному кубанскому активисту Ачилову

10 июня 2020, 14:59

Европейский суд по правам человека признал нарушением свободы собраний неоднократные задержания Зуфара Ачилова на акциях протеста в Геленджике, активисту назначены 12 700 евро компенсации, сообщила сегодня адвокат Анита Соболева. Ачилов находится в колонии, и за время заключения почти лишился зрения, рассказал его коллега-правозащитник Валерий Семергей.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский краевой суд в августе 2013 года утвердил приговор члену совета Геленджикского правозащитного центра Зуфару Ачилову, а также главе центра и двум активистам. Все они были признаны виновными в вымогательстве у застройщиков. Осужденные не признали своей вины.

Родственники и защита активистов заявляли, что те стали жертвами провокации , а также указывали на пытки, которым задержанные подверглись в изоляторе. Следствие провело проверку, но отказалось возбуждать дело о пытках.

Европейский суд по правам человека 9 июня признал нарушение прав Зуфара Ачилова и обязал российские власти выплатить ему 12 700 евро компенсации, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анита Соболева. В жалобе было указано сразу на несколько эпизодов, но рассматривались они в совокупности, поскольку все касались нарушения свободы собраний. Европейский суд согласился фактически со всеми доводами Ачилова, подчеркнула Соболева.

Первый эпизод в жалобе Ачилова касался событий апреля 2006 года, когда члены Геленджикского правозащитного центра подали в администрацию Геленджика уведомление о проведении митинга возле местного кинотеатра. Чиновники отказали, указав на необходимость получения разрешения на проведение таких мероприятий у собственника здания.

"Ачилов и другие не согласились с этим решением, посчитав отказ незаконным, и все-таки решили провести мероприятие. Но в тот день всех троих "пригласили" в местное отделение милиции в рамках доследственной проверки по возбужденному уголовному делу. В милиции их допрашивали как раз те три часа, в течение которых должен был проходить митинг", - рассказала Соболева. Правозащитники пытались обжаловать действия силовиков, но получили отказ, хотя силовики даже не составили протокол опроса, добавила Анита Соболева.

Через год, в апреле 2007 года, Ачилову удалось согласовать проведение пикета у здания Заксобрания Краснодарского края. Ачилов выступил против назначения Александра Ткачева губернатором Кубани и требовал отставки президента Владимира Путина. Уже через 10 минут после начала акции Ачилова задержали, сломав его плакаты. На следующий день активист был признан виновным в мелком хулиганстве и арестован на двое суток, сообщила адвокат.

Условия в изоляторе Зуфар Ачилов расценил как издевательство. Он пожаловался на то, что сидел он в переполненной камере на бетонной скамье. В изоляторе не кормили, и при этом не принимали передачи, указала Анита Соболева. 10 мая 2007 года судья Ленинского райсуда Краснодара отменил решение мирового судьи о двух сутках ареста как незаконное и необоснованное. Ачилову выплатили тогда 10,5 тысячи рублей в качестве возмещения морального и материального вреда.

Ачилов также подавал уведомление о проведении 9 мая 2007 года перед памятником воину-победителю митинга под лозунгом "Почему победители живут хуже побежденных?" Активисту отказали, сославшись на проведение общегородских мероприятий. "Он решил провести одиночный пикет у здания администрации, поскольку для этого не требуется уведомление. 9 мая 2007 года направился к зданию администрации с плакатом, но не дошел - его остановил человек в штатском, представился представителем уголовного розыска, потребовал отменить пикет. Ачилов не повиновался, на него составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции, и за проведение несанкционированного мероприятия в этот же день суд арестовал его на 7 суток оштрафовал на 1000 рублей", - рассказала Соболева.

Она отметила, что жалоба на арест была оставлена без удовлетворения. Ачилов вновь жаловался на условия содержания в ИВС, но прокуратура признала жалобы обоснованными. Активист заявлял, что после заключения в изоляторе у него появились боли в позвоночнике.

Затем Зуфар Ачилов подал в мэрию уведомление о проведение 10 августа 2007 года митинга с участием до 50 человек. Власти не согласовали акцию, заявив, что в это время и в этом месте будут проводиться дорожные работы. "Заявители утверждали, что они не увидели никаких работ на этом месте, и поэтому они решили провести митинг, как запланировали. Митинг посвящался критике органов прокуратуры. Сотрудники милиции провести пикет не дали, задержали участников", - рассказала Соболева.

В феврале 2011 года Ачилов выступил против вырубки деревьев в Туапсинском районе. Он вызвал на место сотрудников полиции, но силовики потребовали не мешать вырубке и доставили его в участок, где был составлен протокол о неисполнении законных требований сотрудников полиции. Суд арестовал его на семь суток, сообщила Соболева.

Ачилов семь лет находится в колонии

30 апреля 2013 года Зуфар Ачилов был приговорен к 11 годам колонии строго режима по делу о вымогательстве, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" коллега Ачилова Валерий Семергей. Под стражей Ачилов находится с 20 февраля 2012 года. Сам Семергей отбыл восьмилетнее наказание по тому же делу и в феврале 2020 года вышел на свободу.

"Я не ушел по УДО, поскольку не признавал себя виновным - я так и заявлял на суде по УДО. Мы все пострадали за свою правозащитную деятельность. Гагик Аванесян получил также 8 лет, Владимир Иванов 13 лет, Ачилов - 11 лет. Мы с Аванесяном отбыли наказание, Иванов и Ачилов продолжают сидеть", - отметил Семергей. По его словам, Ачилов отбывает наказание в колонии в Ставропольском крае. "Мы боролись за застройщиками в Геленджике, которые за копейки выкупали земли у людей и строили на них многоквартирные дома в нарушение всех норм. Мы это доказывали, вот и поплатились. В деле нет ни одного доказательства нашей вины во взятке. Но те, у кого есть деньги, они и решают", - сказал Валерий Семергей.

За время заключения 62-летний Ачилов фактически потерял зрение, ему нужна высокотехнологичная медицинская помощь, которую он не может получить в колонии, заявил Семергей.

Брат Зуфара Ачилова Рашид сказал корреспонденту "Кавказского узла", что очень рад решению Европейского суда по правам человека, поскольку у Зуфара есть семья, которая восемь лет живет без его финансовой поддержки. В семье Зуфара двое несовершеннолетних сыновей, отметил Рашид Ачилов.

На сайте ЕСПЧ к 14.59 мск 10 июня не появилось решения по жалобе Зуфара Ачилова.

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