Задержание нарушителя карантина в Баку. Фото: кадр видео MeydanTV https://www.youtube.com/watch?v=eWHUca_EN9I&feature=emb_logo

08 июня 2020, 13:07

Силовики в Баку задержали 11 участников стихийного протеста

В полицию доставлены 11 человек, которые, по версии правоохранителей, забросали с балконов мусором силовиков, задержавших нарушителя карантина, сообщили в МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана из-за рекордного роста числа зараженных коронавирусом запретили жителям Баку и других крупных городов выходить из дома с 6 июня по утро 8 июня.

7 июня число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло на 314 и достигло 7553, из которых 88 умерли. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения коронавируса, в том числе в Азербайджане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Около 50 сотрудников полка быстрого реагирования МВД сегодня утром провели спецоперацию в одном из кварталов в жилом массиве «Йени Йасамал» в северной части Баку. Задержаны и доставлены в отдел полиции 11 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД.

Задержанные, по версии полиции, вечером 7 июня бросали различные предметы в силовиков, которые задерживали нарушителя карантина. "Вчера (7 июня) при задержании сотрудниками полиции лица, нарушившего карантинный режим в одном из дворов в Ясамальском районе Баку, в сотрудников полиции были брошены с балконов и окон различные предметы и озвучены оскорбления в адрес правоохранителей", - сообщил представитель МВД.

Видеозапись инцидента, произошедшего 7 июня, размещена, в частности, на странице информагентства Turan в Facebook. На кадрах видео, снятого с балкона или из окна жилого дома, видно, как несколько силовиков заталкивают в служебный автомобиль мужчину. За кадром слышны крики возмущения, а затем видно, как в полицейских летят пакеты с мусором и бутылки.

Видеокадры с места утренней спецоперации размещены, в частности, на YouTube-канале телекомпании Meydan TV. На видео, также сделанном с высоты, видны собравшиеся во дворе многоэтажного дома несколько десятков силовиков. Также на кадрах видно, как они выводят из подъездов дома людей.

К 13.05 мск видео набрало 882 комментария, преимущественно на азербайджанском языке. Авторы многих из них выразили возмущение действиями силовиков, передал корреспондент "Кавказского узла". "С людьми так не поступают", - написал, в частности, пользователь Rəsulzadə Hidayət. "Словно задерживают преступников международного масштаба", - высказал свое мнение Nebi Mirzeyev.

Комментариями от представителей задержанных относительно версии полиции "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Больше половины новых случаев COVID-19 на Южном Кавказе пришлось на Армению", "15 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Армении", "Власти Грузии отчитались о выздоровлении 80% пациентов с СOVID-19".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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