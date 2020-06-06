Даскиев не согласился со штрафом после видеообращения к Путину

06 июня 2020, 02:47

Обращение к президенту России с протестом против поправок в Конституцию было опубликовано от имени движения "Совета тейпов Ингушетии", деятельность которого не запрещена, утверждает его руководитель Мурад Даскиев. Активист отметил, что не смог присутствовать при вынесении решения о штрафе, так его и адвоката не оповестили о заседании суда.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта сопредседатель Совета тейпов Республики Ингушетия Мурад Даскиев рассказал, что разместил на сайте этой организации призыв бойкотировать общенародное голосование по изменению Конституции, после чего на него завели административное дело. Своими действиями Даскиев продолжил приостановленную судом деятельность организации "Совет тейпов ингушского народа", решил 2 июня судья и приговорил активиста к штрафу.

В октябре 2019 года управление Минюста по Ингушетии потребовало в Верховном суде республики ликвидировать Совет тейпов ингушского народа, но добился лишь приостановки деятельности этой организации. Руководство Совета тейпов ингушского народа настаивает на том, что выполняет это решение, однако 5 марта было оштрафовано за невыполнение требования Минюста.

"Даскиеву инкриминируют административное нарушение, ссылаясь на то, что он озвучил обращение к президенту России от имени Совета тейпов ингушского народа, чья деятельность была приостановлена, и это решение находится на стадии обжалования. Но обращение было сделано от имени Совета тейпов Республики Ингушетия, деятельность которого министерством юстиции не ограничена", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед-Басир Оздоев. При составлении протокола и вынесении решения не разобрались, от имени какого совета было сделано обращение, и деятельность какой организации была приостановлена, считает он.

Оздоев также сказал, что ни его, ни Даскиева никто не уведомил о предстоящем судебном заседании. По словам адвоката, секретарь суда уведомил его о состоявшемся заседании постфактум. Защита намерена обжаловать решение суда, как только получит постановление, сказал Оздоев.

Мурад Даскиев подтвердил, что никто ему не вручал ни повестки, ни письма о том, что будет заседание суда. "Не было такого. Обычно, если я получаю уведомление, то присутствую на всех заседаниях вместе с адвокатом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обращение было решено удалить из интернета на заседании Совета тейпов Республики Ингушетия после того, как прокуратура возбудила дело, рассказал Даскиев. "Возбудили дело, потому что сочли, что я обращаюсь от имени Совета тейпов ингушского народа, деятельность которого приостановлена. Это не так", - сказал он.

Он также сказал, что из-за названия организации возникают различные недоразумения, что отрицательно сказывается на общем деле. "200 жителей Ингушетии обратились к президенту Путину, чтобы освободили наших людей из-под ареста. Обращение было ... на бланке Совета тейпов ингушского народа. Мы не успели отпечатать новые бланки. Это обращение отправили в администрацию президента России, а оно вернулось "для принятия мер" в местную администрацию. Там сразу нашли зацепку - что это написано на бланке организации, деятельность которой была приостановлена. После этого никаких мер не приняли, а меня решили наказать в административном порядке", - рассказал Даскиев.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием – рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Совет тейпов Республики Ингушетия - вновь образованная организация, состав которой остался прежним, как в Совете тейпов ингушского народа, указал юрист правозащитной организации "Машр" Руслан Муцольгов. Штраф Даскиеву "является ничем иным, как политическим преследованием", считает он. "Постановление Назрановского райсуда в отношении Мурада Даскиева - безусловно, политически мотивированное решение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муцольгов.

Адвокат Татьяна Окушко считает, что, рассмотрев дело в отсутствии фигуранта и его адвоката, суд нарушил процедуру судебного заседания. "Даскиев... и его адвокат настаивают на том, что они не были официально уведомлены о предстоящем судебном заседании. Налицо нарушение статьи об извещении лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении (ст. 25.15 КоАП РФ). В этом случае принятое судом постановление Назрановского райсуда в отношении Мурада Даскиева подлежит отмене", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница канцелярии Назрановского суда сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что уведомление Даскиеву было отправлено. "Есть квиток с его подписью", - сказала она. Однако найти его она не смогла, сославшись на занятость.