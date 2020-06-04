Митинг во Владикавказе. 20 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

04 июня 2020, 18:04

Арсен Бесолов оставлен под арестом

Суд оставил в силе решение об аресте администратора Telegram-чата Арсена Бесолова, обвиненного в организации беспорядков на митинге во Владикавказе. Адвокат Бесолова раскритиковала решение об этапировании подзащитного в Ростов-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", Арсен Бесолов - администратор Telegram-чата, в котором общались сторонники Вадима Чельдиева - был задержан 29 апреля в Москве и этапирован в столицу Северной Осетии. Суд признал Бесолова организатором акции протеста во Владикавказе и назначил ему 15 суток административного ареста. Однако затем Бесолову было предъявлено обвинение по уголовной статье об организации хулиганства, его заключили под стражу до 21 июня. Бесолов своей вины не признал.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Активистов, обвиненных в беспорядках, и Вадима Чельдиева, которого следствие считает инициатором митинга, этапировали из Северной Осетии в Ростов-на-Дону, что вызвало возражения защиты.

Верховный суд Северной Осетии отказался удовлетворить жалобу на арест Бесолова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Камилла Дзоциева. "Бесолова этапируют в Ростов", - сказала она. Адвокат отметила, что не знает, когда именно это произойдет. "Адвокатам это усложнит работу, так как нам для встречи с подзащитными необходимо ездить в Ростов-на-Дону. При этом у нас есть еще и другие дела и другие подзащитные", - пояснила Дзоциева.

Причина, по которой Бесолова этапируют в другой регион, связана с тем, что этим делом занимается оперативная следственная группа из Ростова-на-Дону, добавила адвокат.

Камилла Дзоциева настаивает на том, что хотя Бесолов и был активным участником Telegram-чата, но не призывал ни к каким противоправным действиям и хулиганскому поведению. Адвокат также сообщила, что с места работы Бесолова пришла положительная характеристика на него. Арсен Бесолов - добросовестный, дисциплинированный и ответственный сотрудник, говорится в характеристике, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". По словам адвоката, документ приобщен к материалам дела.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Осетинский активист Чиркинов отпущен под домашний арест", "Вопрос о вышке сотовой связи разделил жителей Нового Чиркея", "Batenka.ru: сталинист-филантроп Чельдиев обвинен в экстремизме за ковид-диссидентство".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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