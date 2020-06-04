Даудов призвал власти Дагестана закончить демаркацию границы с Чечней

04 июня 2020, 11:58

Бездействие комиссий, которым следует закончить демаркацию границы Чечни и Дагестана, увеличивает риск конфликтов между жителями двух республик, написал в обращении к руководству соседнего региона спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Пользователи Instagram поддержали его предложение закрыть вопрос о границе.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Магомед Даудов объявил, что уточнение границ республики с соседними регионами завершено, а сведения о них внесены в госреестр. Власти Дагестана не сообщали об окончании своей работы по определению границ с Чечней, обратили внимание дагестанские журналисты. Предположив, что чеченская сторона в одностороннем порядке внесла в реестр спорные участки границы, они призвали власти Дагестана озвучить свою позицию, чтобы не допустить конфликтов из-за спорных территорий.

В январе 2019 года власти двух республик договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации насчитала восемь крупных спорных территорий. Жители Дагестана были недовольны тем, что работа по демаркации ведется "за закрытыми дверями". В июне 2019 года это привело к конфликтным ситуациям. В частности, жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Обращение к властям Дагестана от имени парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал сегодня ночью на своей странице в Instagram. В нем он напомнил, что на начальном этапе "землеустроительные работы по координатному описанию местоположения границы между ЧР и РД" велись "в тесном взаимодействии" органов власти двух республик.

"Однако с прошлого года работа соответствующих комиссий по координатному описанию местоположения административной границы была приостановлена на неопределенный срок. Предпосылкой этому была неосведомленность жителей отдельных приграничных населенных пунктов, где проходит граница, в результате чего на данной местности имели место различного рода конфликтные ситуации, которые продолжаются и по сей день", - написал спикер парламента Чечни.

2 июня стало известно, что в Гумбетовском районе Дагестана на границе с Чечней появились пограничные таблички с надписью "Чеченская Республика". Эта информация не соответствует действительности, отреагировала администрация Гумбетовского района. Согласно уточненным данным, речь шла "о колышках, установленных землемерами для последующего вырисовывания границы", пояснило 3 июня РИА "Дербент".

Бездействие "никоим образом не способствует положительному решению проблемы", а "лишь усугубляет ситуацию", подчеркнул Даудов. "Рано или поздно сторонам придется завершить начатую работу, поскольку, наличие координатного описания границы предусмотрено действующим законодательством. Парламент Чеченской Республики обращается к главе Республики Дагестан Владимиру Абдуалиевичу Васильеву с предложением возобновить с 6 июля 2020 года работу по координатному описанию местоположения границы между Чеченской Республикой и Республикой Дагестан. Просим полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Яковлевича Чайку и руководителя Росреестра Олега Александровича Скуфинского оказать содействие в решении данного вопроса", - написал он.

К 11.55 мск публикация чиновника набрала 3370 отметок "нравится", под ней размещено 145 комментариев. Авторы многих из них ограничились одобрительными смайликами, а пользователи, оставившие комментарии на русском языке, выразили поддержку инициативе парламента.

"Этот вопрос должен быть закрыт раз и навсегда, чтобы не возникало спорных вопросов между регионами", - написал, в частности, пользователь _gans. "Полностью поддерживаю завершение обозначения границ между регионами. Это будет способствовать укреплению взаимодействия между нашими республиками", - выразил свое мнение __sayrus.

"Дай Аллагь, чтоб эта граница ее испортила братские отношения", - написал abdullaev_abdullah. "Иншаллах работа по границам завершится без напряжения отношений между братскими народами!" – написал vahagakaev.

На сайте главы Дагестана, по состоянию на 11.55 мск, не опубликована реакция на обращение Магомеда Даудова.

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".