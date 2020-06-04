Суд повторно продлил арест Арашуковым

04 июня 2020, 00:57

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков оставлены в следственном изоляторе до 24 июля.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под стражей с конца января 2019 года. Срок их ареста был продлен до 24 июля, но 22 мая Первый апелляционный суд отменил это решение, направив ходатайство о продлении ареста Арашуковым на повторное рассмотрение.

Следствие считает, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а Рауф Арашуков, в свою очередь, приказал высокопоставленным силовикам Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и следователю Андрею Филиппову не расследовать убийство Жукова. Булатова, Бетуганова и Филиппова задержали 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, все они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Московский городской суд 3 июня рассмотрел вопрос о продлении ареста Рауфу и Раулю Арашуковым и вновь постановил оставить их под стражей до конца июля, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

"Суд повторно удовлетворил ходатайство следствия и оставил Рауфа Арашукова в СИЗО до 24 июля", - приводит слова адвоката Рауля Арашукова Анны Ставицкой Business FM.

По словам Ставицкой, когда Первый апелляционный суд отменил первое решение о продлении ареста, Арашуковых оставили под стражей до 8 июня.

После задержания Арашуковых Следком отчитался о 70 обысках в 22 городах и районах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В связи с делом Арашуковых под стражу были заключены руководители нескольких региональных "дочек" "Газпрома".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".