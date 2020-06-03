Силовик из Чечни добился рассмотрения дела о пытках в ЕСПЧ

03 июня 2020, 12:19

Избившие 10 лет назад своего коллегу чеченские силовики не понесли наказание из-за неэффективного расследования дела, заявил бывший оперативник Алихан Ахмедов. Европейский суд по правам человека до 19 ноября предписал властями России ответить на вопросы по делу о пытках Ахмедова, а также бывшего участкового из Ачхой-Мартановского района Асланбека Даурбекова.

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего оперативника грозненского уголовного розыска Алихана Ахмедова о пытках расследовалось более десяти лет, и 19 ноября 2017 года истек срок привлечения к уголовной ответственности, рассказал сотрудник организации "Комитета против пыток", правозащитник Альберт Кузнецов. По его словам, 22 мая 2014 года Ахмедову была присуждена компенсация морального вреда, причиненного неэффективным расследованием, суд вынес решение о взыскании с Минфина России 15 тысяч рублей. Ахмедов направил жалобу в Европейский суд в 2013 году.

Европейский суд по правам человека начал коммуникацию по жалобе Алихана Ахмедова на неэффективное расследование его заявлений о пытках, решение ЕСПЧ бывший сотрудник правоохранительных органов Чечни Алихан Ахмедов ждал несколько лет. “Это важное для меня решение, я долго ждал этого”, - заявил он корреспонденту "Кавказского узла" 2 июня.

По словам Ахмедова, по своему делу о пытках он называл следователям все имена сотрудников, которые его избивали. “Я сразу дал подробнейшие показания: называл все имена, кто меня избивал, кто зачинщик, как меня похищали, где пытали, как это всё было. Им просто нужно было этих людей допросить, назначить суд - и чтобы суд решил, виновны они или нет. Но этого сделано не было. В России правосудие одностороннее, оно направлено не в сторону потерпевшего, а в сторону власти. Прошло более 10 лет, а пытавшие меня люди не понесли никакого наказания”, - посетовал Ахмедов.

Менее чем через год после избиения Ахмедова его признали виновным по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ) за то, что он и его коллега, по версии следствия, избили силовика, подозреваемого в убийстве правоохранителя. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Ахмедов был вынужден покинуть Чечню, опасаясь за свою жизнь.

Он добавил, что не считает себя виновным по делу о применения насилия к подозреваемому, по которому был осужден, а в основе обвинения, по словам Ахмедова, лежали только показания силовика, которого он подозревал в убийстве. “Но судья вынес [обвинительный] приговор, так как на судью тоже было оказано давление”, - предположил Ахмедов.

По его словам, после инцидента ему пришлось уехать из России, оставив родителей в Чечне. "Я выучился, закончил академию МВД, несколько лет отработал. В 2007 году мне было 23 года. Работать в органах было моей мечтой, это был мой жизненный выбор, я стремился к этому. Но из-за этого [инцидента] вся моя жизнь разрушилась. Я нахожусь сейчас в чужой стране... Мои родители остались в Чечне, мы не можем видеться. Мне пришлось начинать тут всё сначала, хотя я хотел бы просто жить у себя на родине и работать, как все нормальные люди", - пожаловался Ахмедов.

В Чечне сформировался тоталитарный режим, заявил член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов в январе на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европ, где прошли слушания по нарушениям прав человека на Северном Кавказе. "Под полный контроль власти [в Чечне] поставлена не только общественная, политическая, экономическая стороны жизни, но и религия, и культура, и частная жизнь", - заявил Орлов.

ЕСПЧ должен оценить эффективность расследования жалоб на пытки

2 июня общественная правозащитная организация "Комитет против пыток" получила извещение Европейского суда по правам человека о том, что власти России уведомлены о поступившей в суд жалобе двух бывших сотрудников правоохранительных органов Чечни - Алихана Ахмедова и Асланбека Даурбекова. Они в разное время обращались в Следственный комитет с заявлениями о том, что подвергались пыткам со стороны своих коллег, однако так и не смогли добиться эффективного расследования, говорится в пресс-релизе организации.

Бывший оперативник уголовного розыска Алихан Ахмедов в 2007 году вместе с коллегой занимался расследованием уголовного дела, в котором подозреваемым оказался родственник командира ОМОН при МВД по Чечне, после чего 19 ноября 2007 года Ахмедов и его коллега были задержаны с применением насилия и огнестрельного оружия в одном из кафе в Грозном, а затем доставлены на базу одного из силовых ведомств республики, где оба подверглись долгим и жестоким истязаниям, отмечается в сообщении.

"Избивали посменно, удары наносили руками и ногами по телу и голове, сопровождая грубой нецензурной бранью. Избиение продолжалось около трех часов. В течение всего времени я около трех-четырех раз терял сознание, меня обливали из ведра холодной водой, приводя в чувство. Во время избиения кто-то из сотрудников ОМОН два раза тушил о мою шею сигареты”, - процитировали правозащитники объяснения Ахмедова.

19 ноября 2007 года Ахмедов дал подробное объяснение сотруднику Управления собственной безопасности МВД по Чечне о пытках, после чего 3 декабря 2007 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении неустановленными силовиками физического насилия к Ахмедову и его коллеге. Через два месяца они были признаны потерпевшими по уголовному делу, но дальнейшего расследования дела не было. "Как минимум 19 раз выносились постановления о приостановлении предварительного расследования ввиду невозможности установить подозреваемых. При этом следователи за все эти годы так и не проверили показания потерпевших на месте, не провели осмотр места происшествия, опознание", - отмечается в релизе правозащитников.

27 ноября 2008 года Алихан Ахмедов и его коллеги были осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия к подозреваемому по делу. Ахмедова приговорили к трем годам условного срока, он вышел на свободе после заключения, в котором провел более года, уточняется в сообщении организации.

Также 2 июня 2020 года правозащитники получили извещение из ЕСПЧ по делу о пытках бывшего участкового уполномоченного в селе Шаами-Юрт Асланбека Даурбекова. По данным организации, 14 мая 2010 года его пытали в Ачхой-Мартановском РОВД.

"Сначала коллеги требовали от него признаться в изнасиловании, а затем передумали и начали требовать признательных показаний в ограблении жительницы Грозного. Как вспоминал Асланбек, он не соглашался оговорить себя, из-за чего сотрудники милиции избивали его весь день, не давали есть и пить, а на следующий день продолжили избиения и угрожали изнасилованием. После этого он согласился признаться в ограблении", - приводятся слова Даурбекова в релизе правозащитников.

Через несколько дней Даурбеков отказался от признательных показаний, и силовики, по его словам, доставили из изолятора временного содержания обратно в Ачхой-Мартановский РОВД, где снова пытали и требовали сознаться в новом преступлении: в разбойном нападении на две автозаправочные станции. 27 января 2011 года Даурбеков был осужден на 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима за незаконное хранение оружия, разбой, похищение человека, убийство, превышение должностных полномочий с применением насилия, отмечают правозащитники.

"Проверку жалобы (Даурбекова) на пытки проводили всё в том же Ачхой-Мартане. В возбуждении уголовного дела дважды было отказано. 22 сентября 2011 года, не добившись эффективного расследования на национальном уровне, "Комитет против пыток" обратился в интересах Даурбекова с жалобой в ЕСПЧ", - сообщают правозащитники.

Европейский суд дал властям России более пяти месяцев - до 19 ноября - ответить на заданные вопросы по делам Ахмедова и Даурбекова. "К сожалению, наказать виновных в пытках уже не удастся в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по такой категории дел. Остается надеяться лишь на то, что Европейский суд сможет дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедших инцидентов и оценить эффективность проведенных расследований", - прокомментировала ответ ЕСПЧ юрист "Комитета против пыток" Мария Задорожная.

Правозащитники получают жалобы бывших силовиков из Чечни на пытки

Следователи побоялись расследовать дело Алихана Ахмедова, чтобы не оказаться в подобной ситуации, считает руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

"В деле Ахмедова достаточно было материалов, и легко можно было установить все обстоятельства в ходе проверки, найти подозреваемых. Но дело все время прекращали в связи с тем, что невозможно установить лиц, причастных к совершению преступления. Хотя Алихан указывал на многих, называл имена - но опознания не было. Я думаю, в данном случае Следственный комитет не проводил необходимых действий и не привлек кого-либо в качестве обвиняемых по той причине, что со следователем могло произойти то же самое, что и с Алиханом. Никто не хочет оказаться в каком-то подвале, чтобы его там подвешивали, избивали и так далее. Следователи точно также не имеют иммунитета от такой опасности", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Пискунов.

По его словам, заявление Даурбекова о пытках было легко доказуемо. "Была экспертиза, которая подтвердила наличие у [Даурбекова] телесных повреждений - кровоподтеков и ссадин на верхних и нижних конечностях, травм плеча, бедра и прочее. Были свидетели, которые могли подтвердить версию о пытках, в том числе сотрудники изолятора, которые видели, в каком состоянии его привезли. Но дело даже не было возбуждено", - указал правозащитник.

Пискунов добавил, что следователи не возбудили дело, так как имелся конфликт интересов. "Первый отказ в возбуждении уголовного дела был вынесен в отделе полиции, который расследовал то уголовное дело, по которому [Даурбеков] проходил обвиняемым - об ограблении. Потом его дело передали в Следственный комитет, и туда же передали заявление о пытках для проверки. Следователь, который расследовал и его основное дело, вынес второй отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению о пытках. Тут налицо конфликт интересов: если бы следователь признал пытки, то основное дело об ограблении "рассыпалось" бы, он не был заинтересован расследовать пытки", - отметил Пискунов.

К правозащитникам поступают жалобы от бывших силовиков из Чечни на пытки, отметил Пискунов. "В Чечне никто не застрахован. Если ты полицейский, следователь, судья - не важно, ты тоже можешь стать жертвой пыток. И к нам обращаются бывшие сотрудники, и на уровне слухов до нас доходит информация, что полицейских избивают. Другой вопрос, что они могут не заявлять об этом", - заключил Пискунов.

Отметим, что в сентябре 2019 года докладчик ПАСЕ Франк Швабе после однодневного визита в Грозный признал, что показанные ему властями Чечни реалии противоречат сообщениям правозащитников о нарушениях прав человека в республике, но пообещал составить объективный доклад Совету Европы.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".