Грузинские гостиницы готовятся к турсезону в условиях неопределенности

31 мая 2020, 17:06

Власти Грузии разработали правила работы для отелей и ресторанов, но условия въезда отдыхающих в страну и конкретные туристические маршруты пока не определены. Новые правила работы предполагают дополнительные затраты, но не всем отелям это под силу.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии анонсировали открытие внутреннего туризма с 15 июня и возобновление международного туризма с 1 июля. Это обрадовало предпринимателей, работающих в туристической отрасли, однако многие вопросы работы турсектора в условиях угрозы распространения коронавируса не решены, заявили опрошенные "Кавказским узлом" владельцы гостиниц и хостелов в Аджарии. Некоторые из владельцев гостиниц убеждены, что сезон фактически уже сорван.

Власти Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом 26 февраля. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. C 23 мая в Грузии разрешено передвигаться в автомобилях свыше трех человек, за исключением такси. Разрешена различная экономическая деятельность, однако часть ограничений сохранилась, говорится в справочном материале "Условия карантина в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Власти Грузии разработали пока лишь общие правила пребывания туристов в гостиницах и работы туроператоров, но представители турбизнеса пока не осведомлены о деталях и не имеют стратегии работы. Туристические компании и гостиницы начинают подготовку к приему туристов в условиях неопределенности - так, пока даже неизвестно, из каких стран в Грузию смогут приехать отдыхающие.

Стратегия работы туристических компаний целиком зависит от инструкций, которые должна разработать администрация туризма.

"Неизвестно, в каких регионах и как смогут отдыхать иностранные туристы – они смогут свободно посещать все места, среди которых рестораны и магазины, или же для них будет отведена определенная зона, с целью максимально предотвращения их контакта с местными жителями. Интерес иностранных партнеров есть, но мы не можем им ничего сказать. Дико подвешенное состояние, неизвестно, как будем работать. Непонятно будут только зеленые зоны или туризм будет в масштабах всей Грузии. Получается, что все технические вопросы будут разрабатываться непосредственно перед открытием границ, экстренно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель одной из тбилисских туркомпаний.

Иностранные партнеры компании интересуются, как будет происходить проверка туристов, пересекающих границу, в частности, будет ли введен специальный COVID-паспорт. Нет ясности и в вопросе, жители каких стран смогут приехать в Грузию - некоторые страны закрыли свои границы на выезд, а из некоторых стран туристов не принимает Грузия. Так, для туристов из стран Балтии аннулированы все брони до октября. Из-за неопределенности в вопросах въезда туристов нет и спроса на посещение Грузии, поскольку сами отдыхающие не знают, как им приехать.

"Туризм зависит от многих факторов. Чтобы открыть зеленые коридоры со странами, мы должны получить от них добро, что они хотят летать сюда", - сказал сотрудник туристической компании.

Премьер-министр Грузии ранее заявил, что туристы смогут въезжать в страну только организованными группами, заранее согласовав свой визит. "Эти организованные группы будут размещены в определенных гостиничных комплексах, которые также будут лицензированы после проверки министерством здравоохранения", - сказал он. Как отметил премьер-министр, для туристов будет организован "зеленый коридор", который представляет собой особую процедуру: турист должен пройти обязательный тест на наличие коронавируса за 72 часа до визита в Грузию или на территории Грузии по прибытии. На территории Грузии тест стоит 1000 лари (22 тыс. рублей) для иностранцев, и около 600 лари (13,5 тыс. рублей) для граждан Грузии.

Разработанные властями правила регулируют работу гостиниц, гестхаусов и хостелов. Среди обязательных условий - видеоскрининг и термоскрининг на входе, чтобы перед началом рабочего дня проверять состояние здоровья персонала и постояльцев. Также на входе в здание должны быть дизбарьеры и защитные барьеры на случай контакта сотрудников с третьими лицами. Рабочее место регистраторов должно быть огорожено защитным прозрачным барьером, весь персонал должен максимально воздерживаться от тесного контакта с новоприбывшим постояльцем.

Администрация гостиниц должна обеспечить на территории дезинфекцию поверхностей не реже трех раз в день. Каждые два часа необходимо дезинфицировать поверхности, с которыми чаще всего соприкасаются постояльцы и сотрудники. Каждого постояльца необходимо обеспечить индивидуальным полотенцем или другими средствами гигиены. В спальнях хостелов и гестхаусов на одного постояльца должно приходиться минимум шесть квадратных метров площади, а расстояние меду кроватями должно составлять не меньше двух метров, использование двухъярусных кроватей запрещено. В местах общего пользования дезинфекция должна проводится после каждого их использования.

В ресторанах приоритет отдается обслуживанию посетителей на местах, но в случае шведского стола должен быть установлен прозрачный защитный барьер и соблюдена безопасная дистанция, чтобы исключить контакт отдыхающих с персоналом. Рекомендуется использовать одноразовые скатерти или отказаться от них, поскольку дезинфекция столов обязательна после каждого их использования. В барах посетителей будут обслуживать на местах. Бары и рестораны гостиниц будут работать на таких же условиях, что и другие заведения общепита.

Правила работы гостиниц оговаривают также требования к работе бассейнов открытого и закрытого типов, стирке, мытье посуды и уборке помещений. Разработаны правила использования шезлонгов. В гостиницах запрещено использование зон для развлечения детей, без специального разрешения нельзя использовать развлекательные и спортивные зоны. Спортивный инвентарь необходимо дезинфицировать после каждого использования.

Постояльцам гостиниц запрещено пребывание в них без масок, а кроме того, с каждого постояльца берется обязательство по соблюдению правил гигиены. В рекомендациях для гостиниц также оговорены правила экипировки уборщиков и механизмы действий при появлении у постояльцев симптомов коронавируса, сообщил корреспондент “Кавказского узла”, который перевел текст документа.

Гостиницы, желающие принять постояльцев, должны будут пройти проверку и получить лицензию для работы. Сотрудник одной из маленьких гостиниц Тбилиси сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что их гостиница рассчитывает открыться, однако ее оснащения по установленным правилам, необходимы дополнительные средства. Всей нужной суммой владелец бизнеса пока не располагает, поэтому необходимо время на подготовку.

"Нужны деньги, чтобы подготовить гостиницу и пройти проверку. Гостиница планирует возобновить работу в начале июля", - сказал сотрудник гостиницы.

Маленькие трехзвездочных гостиниц Батуми также намерены возобновить работу. С целью привлечения туристов они снизили тарифы и продают услуги дешевле, чем планировали три месяца назад, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в туристической компании.