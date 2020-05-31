Оружие на месте спецоперации в Сунже. Фото: пресс-служба НАК, http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-respublike-ingushetiya-neytralizovany.html#&gid=1&pid=5

31 мая 2020, 02:28

Названы имена убитых в ходе спецоперации в Ингушетии

В ходе спецоперации в Сунже убиты, по данным источника в следственных органах, уроженцы Ингушетии Мерешков и Оздоев.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб 30 мая объявил о режиме контртеррористической операции в Сунже, в городе произошла перестрелка. По данным силовиков, укрытие боевиков было взято штурмом. В ходе спецоперации убиты двое боевиков, сообщили источники в правоохранительных органах. Данная контртеррористическая операция стала третьей в республике с начала года.

После спецоперации в промышленной зоне в городе Сунжа возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору", говорится 30 мая в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии.

Установлены личности убитых боевиков, которые планировали теракты в республике, пишет сегодня, 31 мая "Интерфакс" со ссылкой на источник в следственных органах.

"По предварительной информации, это уроженцы Ингушетии Мерешков Билан Яхьяевич и некий Оздоев", - цитирует издание источник.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Источники сообщили о перестрелке между баталхаджинцами в Сурхахи", "Пять человек госпитализированы после конфликта со стрельбой в Сурхахи", "В ходе спецоперации в Ингушетии убит один человек".

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