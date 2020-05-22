В защиту Георгия Гуева выступили депутат Госдумы и "Матери Беслана"

22 мая 2020, 05:20

Депутат Зураб Макиев, представляющий Северную Осетию в нижней палате Федерального собрания, направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова в интересах уроженца республики Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании терроризма. Депутат просит генпрокурора взять дело под личный контроль и способствовать его объективному рассмотрению. С аналогичным обращением выступили "Матери Беслана".

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года. 20 апреля следствие ознакомило сторону защиты с окончательным обвинением. В мае суд в Москве продлил арест Гуеву до 12 июня.

Следствие считает,что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявило следствие. Однако, до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7 201 рубль. Сам Гуев вину отрицает, заявив, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

«Дело вызвало значительный общественный резонанс в республике», - указывает депутат Зураб Макиев в обращении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), направленном на имя генпрокурора 21 мая.

«Учитывая, что данное дело вызвало значительный общественный резонанс, а также наличие факта существенного и необъяснимого изменения суммы фигурирующей в обвинении с 50 млн до 7 200 рублей, прошу взять дело под личный контроль и способствовать его объективному рассмотрению», - говорится в обращении.

Ранее аналогичное обращение на имя Игоря Краснова было направлено общественной организацией Ассоциация жертв террористических актов «Матери Беслана».

Авторы обращения называют обвинение в отношении Гуева абсурдным, не соответствующим свидетельствам людей, которые знают обвиняемого лично. Они также обращают внимание прокурора на исчезновение из фабулы дела практически всей суммы в 50 млн рублей, которая, по версии следствия, была направлена на финансирование терроризма.

«Мать Гуева ... сама является потерпевшей в результате террористического акта в г.Владикавказ. Несколько часов после теракта на рынке Владикавказа Георгий Гуев не мог связаться с Москвы с родными и пережил глубокий стресс. Именно по вышеперечисленным причинам у Георгия выработалось стойкое неприятие к терроризму», - говорится в заявлении.

Авторы обращения также сообщают прокурору, что до обращения они тщательно изучили биографию Гуева, «опросили его родных, друзей, бывших одноклассников, учителей, ознакомились с характеристиками руководства и коллег по работе.

«Во Владикавказе был проведен многочисленный митинг в поддержку Гуева, куда пришло много людей разных национальностей и конфессий, которые знают Гуева и были возмущены предъявленным ему обвинением, поскольку оно противоречит его действиям, поступкам, а также рассуждениям в бытовой жизни относительно терроризма и экстремизма», - говорится в обращении.

«Просим проверить, нет ли нарушения в освещении на всех федеральных каналах недостоверной общественно значимой информации о задержании Гуева, который, якобы, финансировал террористическую организацию ИГИЛ в период с 2015 по 2019 гг», - говорится в обращении «Матерей Беслана».

В заключении представители общественной организации обращают внимание генпрокурора на то, что ранее в Москве были задержаны Анжелика Бабан, Салман Рамазанов, Ислам Саадаев и Саид-Хамзат Байсаров по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство».

Напомним, что следователи не нашли доказательств того, что Анжелика Бабан, Салман Рамазанов, Ислам Саадаев и Саид-Хамзат Байсаров имели отношение к финансированию запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство". Четверо выходцев с Северного Кавказа получили право на реабилитацию. При этом в деле осталось трое подозреваемых.

«Через год эти же следователи прекратили в отношении вышеперечисленных лиц уголовное преследование за недостатком улик», - заключают «Матери Беслана», призывая «взять дело под личный контроль и беспристрастно и объективно оценить его на наличие оснований для уголовного преследования Георгия Гуева».

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Генпрокуратуры и следствия в связи с обращениями депутата Зураба Макиева и "Матерей Беслана".