Министр обороны Азербайджана на передовой. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

14 мая 2020, 11:32

Азербайджан насчитал 27 обстрелов со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 мая Минобороны Азербайджана заявило, что позиции войск страны в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 30 раз. Позднее азербайджанское оборонное ведомство обвинило Армению в обстреле села Аббасбейли и расположенных рядом с ним пограничных постов. Минобороны Армении, в свою очередь, заявило, что азербайджанские военные обстреляли несколько домов в селе Беркабер Тавушской области.

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

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