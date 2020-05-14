Азербайджан насчитал 27 обстрелов со стороны Армении

14 мая 2020, 11:32

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 мая Минобороны Азербайджана заявило, что позиции войск страны в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 30 раз. Позднее азербайджанское оборонное ведомство обвинило Армению в обстреле села Аббасбейли и расположенных рядом с ним пограничных постов. Минобороны Армении, в свою очередь, заявило, что азербайджанские военные обстреляли несколько домов в селе Беркабер Тавушской области.

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".