Лаборатория. Фото CDC, unsplash.com

12 мая 2020, 00:23

Кизляр и Хунзахский район делят третье место по числу заражений коронавирусом в Дагестане

Махачкала со 1103 случаями COVID-19 и Каспийск со 106 пациентами занимают первые два места по числу заражений коронавирусом в Дагестане. Третье место поделили Кизляр и Хунзахский район, где выявлено по 100 инфицированных.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан находится на первом месте среди республик СКФО по общему числу случаев заражения коронавирусом и по количеству новых случаев, выявленных в течение суток. 11 мая в республике было зафиксировано 119 новых случаев заражения, общее число инфицированных в регионе достигло 2772 человек.

По состоянию на 10 мая Махачкала со 1096 случаями заражения COVID-19 и Каспийск со 106 зараженными сохраняли лидерство в Дагестане по числу заболевших с начала пандемии. Магарамкентский район оставался единственным в республике, где к 10 мая не было зафиксировано случаев коронавируса.

Распределение случаев COVID-19 по муниципалитетам Дагестана. Данные регионального управления Роспотребнадзора. Скриншот с сайта https://mydagestan.e-dag.ru/Управление Роспотребнадзора по Дагестану обновило данные по числу случаев заражения коронавирусом в муниципалитетах республики на утро 11 мая. На первом месте остается Махачкала, где выявлено уже 1103 случая коронавирусной инфекции, а на втором месте по-прежнему Каспийск, где число зараженных не менялось с 8 мая - там все еще 106 пациентов с COVID-19, следует из информации на карте на правительственном сайте "Мой Дагестан".

Третье место делят Хунзахский район и городской округ Кизляр - в каждом из этих муниципалитетов по состоянию на 11 мая насчитывается по 100 заразившихся коронавирусом. В Хунзахском районе за последние сутки число инфицированных не изменилось, тогда как в Кизляре сутками ранее насчитывалось 86 случаев коронавируса. Согласно данным Дагстата, численность постоянного населения Кизляра на 1 января 2020 года составляла 52 тысячи 6 человек, а в Хунзаском районе проживают 32 тысячи 814 человек.

Четвертое место по числу заразившихся коронавирусной инфекцией занимает Хасавюртовский район, где к 11 мая выявлено 86 случаев COVID-19. Население района насчитывает 159 тысяч 886 человек. На пятом месте Сергокалинский район Дагестана - там выявлено 78 случаев коронавируса, численность населения муниципалитета составляет 27 тысяч 640 человек.

В Кизлярском районе зарегистрировано 70 случаев коронавируса, население района насчитывает 74 тысячи 607 человек. В городском округе Хасавюрт на 145 тысяч 109 человек постоянного населения приходятся 59 случаев коронавирусной инфекции. Почти столько же - 58 случаев заражения - выявлено в Буйнакске, где численность населения значительно меньше (65 тысяч 658 человек по данным на 1 января 2020 года).

В Магарамкентском районе, где 10 мая не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, к 11 мая выявлен один пациент с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Вспышка пневмонии вынудила жителей Гергебиля соблюдать режим самоизоляции", "Махачкала и Каспийск лидируют по числу зараженных COVID-19 в Дагестане", "Нагрузка на благотворительные фонды в Дагестане возросла на фоне пандемии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 мая 2020, 04:49

  • Гендиректор "Ахмата" заявил об экономических трудностях у клуба

    Из-за экономической ситуации, вызванной коронавирусом, футбольный клуб "Ахмат" намерен расторгнуть соглашения с несколькими игроками. Гендиректор клуба Ахмед Айдамиров заявил, что считает возобновление чемпионата нецелесообразным, против выступил также главный тренер Игорь Шалимов.

12 мая 2020, 04:39

12 мая 2020, 04:18

12 мая 2020, 03:43

  • Политологи поспорили о влиянии Саакашвили на грузинскую оппозицию

    Новое украинское назначение Михаила Саакашвили осложнило отношения Тбилиси и Киева, но грузинская сторона рассчитывает урегулировать возникшие разногласия. Третий президент Грузии остается самой значимой фигурой "Единого национального движения" и обеспечивает партии финансирование, обратил внимание политолог Заал Анджапаридзе. Саакашвили перестал восприниматься в Грузии как грузинский политик, полагает политолог Рамаз Сакварелидзе.

12 мая 2020, 02:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи