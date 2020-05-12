Кизляр и Хунзахский район делят третье место по числу заражений коронавирусом в Дагестане

12 мая 2020, 00:23

Махачкала со 1103 случаями COVID-19 и Каспийск со 106 пациентами занимают первые два места по числу заражений коронавирусом в Дагестане. Третье место поделили Кизляр и Хунзахский район, где выявлено по 100 инфицированных.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан находится на первом месте среди республик СКФО по общему числу случаев заражения коронавирусом и по количеству новых случаев, выявленных в течение суток. 11 мая в республике было зафиксировано 119 новых случаев заражения, общее число инфицированных в регионе достигло 2772 человек.

По состоянию на 10 мая Махачкала со 1096 случаями заражения COVID-19 и Каспийск со 106 зараженными сохраняли лидерство в Дагестане по числу заболевших с начала пандемии. Магарамкентский район оставался единственным в республике, где к 10 мая не было зафиксировано случаев коронавируса.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану обновило данные по числу случаев заражения коронавирусом в муниципалитетах республики на утро 11 мая. На первом месте остается Махачкала, где выявлено уже 1103 случая коронавирусной инфекции, а на втором месте по-прежнему Каспийск, где число зараженных не менялось с 8 мая - там все еще 106 пациентов с COVID-19, следует из информации на карте на правительственном сайте "Мой Дагестан".

Третье место делят Хунзахский район и городской округ Кизляр - в каждом из этих муниципалитетов по состоянию на 11 мая насчитывается по 100 заразившихся коронавирусом. В Хунзахском районе за последние сутки число инфицированных не изменилось, тогда как в Кизляре сутками ранее насчитывалось 86 случаев коронавируса. Согласно данным Дагстата, численность постоянного населения Кизляра на 1 января 2020 года составляла 52 тысячи 6 человек, а в Хунзаском районе проживают 32 тысячи 814 человек.

Четвертое место по числу заразившихся коронавирусной инфекцией занимает Хасавюртовский район, где к 11 мая выявлено 86 случаев COVID-19. Население района насчитывает 159 тысяч 886 человек. На пятом месте Сергокалинский район Дагестана - там выявлено 78 случаев коронавируса, численность населения муниципалитета составляет 27 тысяч 640 человек.

В Кизлярском районе зарегистрировано 70 случаев коронавируса, население района насчитывает 74 тысячи 607 человек. В городском округе Хасавюрт на 145 тысяч 109 человек постоянного населения приходятся 59 случаев коронавирусной инфекции. Почти столько же - 58 случаев заражения - выявлено в Буйнакске, где численность населения значительно меньше (65 тысяч 658 человек по данным на 1 января 2020 года).

В Магарамкентском районе, где 10 мая не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, к 11 мая выявлен один пациент с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".