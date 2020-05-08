Арестован активист партии Народного фронта Азербайджана Рамид Нагиев

08 мая 2020, 10:40

Активист партии Народного фронта Азербайджана Рамид Нагиев арестован в административном порядке на 30 суток. В партии связывают арест с политической деятельностью Нагиева.

Рамид Нагиев был задержан 6 мая и на следующий день решением Низаминского районного суда Баку арестован на 30 суток, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази.

"Рамид исчез утром 6 мая. Ни его близкие, ни члены партии не могли связаться с ним. Несмотря на обращение на горячую линию "102", прояснить судьбу Нагиева 6 мая не удалось. Только 7 мая, уже после заседания суда, арестовавшего Нагиева на 30 суток, семье активиста сообщили об это из полиции", - рассказал Хази.

Он полагает, что Нагиева могли обвинить в нарушении карантинного режима. "Однако Рамид вышел из дома по смс-разрешению и направился в отделение банка в Низаминском районе Баку. То есть он вполне легально находился на улице. Кроме того, посещение банка является уважительной причиной для выхода из дома", - отметил Хази.

По его словам, на защиту Гулиева будет привлечен независимый адвокат. "Подробности дела мы узнаем, когда к защите подключится адвокат. Мы попросим кого-нибудь из адвокатов, известных независимой гражданской позицией, выступить защитником Нагиева и обжаловать его арест", - сказал Хази.

Зампред партии считает, что арест Нагиева связан с его политической деятельностью. "Рамид стал 12-м членом нашей партии, арестованным в административном порядке за последний месяц. Еще один активист Ализамин Салаев осужден по уголовному делу. А Агиля Гумбатова вовсе поместили в психиатрическую больницу. Власти не прекращают аресты наших активистов. Они, с одной стороны, хотят ослабить нашу партию, а с другой - нагнетают страх в обществе", - уверен Хази.

К 17 апреля в Азербайджане были арестованы семь активистов ПНФА. В партии заявили, что ее лидер Али Керимли лишен мобильной связи и доступа к Интернету. 20 апреля активист ПНФА Ализамин Салаев был приговорен к реальному сроку по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Еще двое активистов ПНФА были арестованы в Баку 22 апреля, десятым арестованным в административном порядке стал член партии Шамси Кесеменли, одиннадцатым - Эльвин Мамедов.

В МВД воздержались от комментариев по поводу ареста Нагиева, сославшись на отсутствие информации. Вместе с тем, в пресс-службе ведомства категорически отвергли утверждения о политически мотивированных арестах оппозиционеров. В Бинагадинском районном суде получить комментарии не удалось.

Рамид Нагиев и ранее подвергался арестам. После митинга оппозиции 19 октября 2019 года он был арестован на 15 суток. В марте того же года - на 30 суток.

Напомним, 13 апреля Национальный совет демократических сил Азербайджана указал на новую волну репрессий против критиков власти. Аналитики назвали аресты "превентивными" мерами против активизации протеста на фоне социальной напряженности в период карантинного режима. К 15 апреля Общественный комитет против репрессий и пыток в Азербайджане насчитал 17 арестованных по уголовным и административным делам. Власти Азербайджана используют ограничения карантинного режима, чтобы нейтрализовать оппозицию, заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские правозащитники.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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