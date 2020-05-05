Активист партии Народного фронта Азербайджана арестован на 30 суток

05 мая 2020, 03:28

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльвин Мамедов арестован в административном порядке на 30 суток. В партии считают, что его преследуют по политическим мотивам.

Как сообщал "Кавказский узел", к 17 апреля в Азербайджане были арестованы семь активистов ПНФА. Представители партии заявили, что ее лидер Али Керимли лишен мобильной связи и доступа к Интернету. По мнению членов партии, таким образом в отношении Керимли применяется "информационная блокада". 20 апреля активист ПНФА Ализамин Салаев был приговорен к реальному сроку по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Еще двое активистов ПНФА были арестованы в Баку 22 апреля, десятым арестованным в административном порядке стал член партии Шамси Кесеменли.

С 24 марта в Азербайджане введен режим карантина. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПНФА Сеймур Хази, Мамедов исчез еще 2 мая. «Эльвин работах в частной охранной компании. 2 мая его вызвали на работу для получения документа о специальном разрешении на выход из дома в условиях особого карантинного режима. Он направился на работу и исчез. Двое суток от него не было вестей», - сообщил Хази.

Только 4 мая из отделения полиции в поселке Гобустан Гарадагского района Баку позвонили домой Мамедову и сообщили его близким, что он арестован.

«Как оказалось, еще 2 мая Гарадагский районный суд Баку приговорил Мамедова к 30 суткам административного ареста. Что ему вменяется, не сообщили. Мы привлечем адвоката для защиты прав Эльвина и он выяснит по какой статье КоАП ему сфабриковали дело и напишет апелляцию на арест», - продолжил Хази. Он уверен, что Мамедова преследуют из-за его принадлежности к ПНФА.

«Вероятно, конкретной причиной его ареста стало написанное им стихотворение, посвященное 55-летию лидера ПНФА Али Керимли, которое исполнилось 28 апреля. После распространения стихотворения за Эльвином была установлена слежка. Сначала его вызвали в полицию, но он отказался идти без повестки. И вот его буквально похитили и только через два дня семью известили об аресте», - сказал Хази.

Он расценил арест Мамедова как «продолжение репрессий против ПНФА». «Не менее 12 активистов нашей партии арестованы за последние 20-25 дней. 11 из них арестованы в административном порядке. Ализамин Салаев осужден по уголовному делу. А Агиля Гумбатов вовсе заключили в психбольницу, как в брежневские времена. https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/349161/. Власти используют пандемию для окончательного пресечения деятельности ПНФА. На днях в прокуратуре многочасовому допросу подвергли члена президиума нашей партии Саадат Джахангир, у нее дома провели обыск, изъяли телефон и компьютер. Лидер ПНФА Али Керимли более 20 дней лишен доступа к Интернету, мобильная связь у него работает с перебоями», - сказал Хази.

Сотрудник Гарадагского районного суда подтвердил, что Мамедов арестован на 30 суток и назвал причиной наказания «нарушение карантинного режима».

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями МВД в связи с арестом Мамедова.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля Национальный совет демократических сил Азербайджана указал на новую волну репрессий против критиков власти. Оппозиционеры потребовали немедленно освободить арестованных по ложным обвинениям активистов и прекратить их преследования. Аналитики назвали аресты "превентивными" мерами против активизации протеста на фоне социальной напряженности в период карантинного режима. К 15 апреля Общественный комитет против репрессий и пыток в Азербайджане насчитал 17 арестованных по уголовным и административным делам. Власти Азербайджана используют ограничения карантинного режима, чтобы нейтрализовать оппозицию, заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские правозащитники.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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