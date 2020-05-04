"Агора" считает немотивированными аресты участников акции протеста во Владикавказе

04 мая 2020, 01:28

17 заявок на оказание юридической помощи поданы в правозащитную организацию "Агора" в связи с арестами жителей Северной Осетии, участвовавших в акции протеста против самоизоляции 20 апреля. Состав административного правонарушения в действиях тех, кто был арестован по решению суда, отсутствует, считает адвокат "Агоры" Сергей Денисенко.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля Управление Следкома по Северной Осетии сообщило о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ). По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников Росгвардии и МВД. 25 апреля стало известно, что уголовное дело было передано в центральный аппарат Следкома. В отношении шестерых участников суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком от одного до двух месяцев, им предъявлено обвинение в хулиганстве за метание камней в силовиков.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды в Северной Осетии вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста.

По словам адвоката правозащитной организации "Агора" Сергея Денисенко, за неподчинение законному требованию представителя власти 20 апреля был задержан житель Северной Осетии Рамис Черкинов, а за организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка - Казбек Касаев, Алан Коцоев, Хетаг Ватаев и Батраз Гагиев. Суды приговорили всех пятерых к административным арестам сроком на 15 суток.

Апелляционная жалоба защиты на арест была отклонена Верховным судом республики. Защита намерена обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека, сообщил 3 мая Денисенко.

По его словам, в отношении еще пятерых фигурантов вынесены решения об административных нарушениях. "Агора" подала апелляционные жалобы 29 апреля.

"20 апреля были задержаны Чермен Туаев, Альберт Малиев и Ивелен Гиголаев. Их арестовали на 15 суток, до 5 мая. 27 апреля были задержаны Артур Бугулов (арестован на 15 суток) и Василий Колхидов (арестован на трое суток). В настоящий момент он уже на свободе. Мы подали апелляционную жалобу на решения, дата рассмотрения пока не назначена", - сообщил Сергей Денисенко.

Он также отметил, что решения в отношении этих задержанных были вынесены Ленинским районным судом по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

По мнению Денисенко, суд вынес решения немотивированно. "Состав административного правонарушения в их действиях отсутствует, потому что ни в протоколе об административном правонарушении, ни в постановлении суда не сказано, кому они мешали в движении, каким пешеходам и транспортным средствам", - отметил Денисенко.

Еще четверо жителей Владикавказа, которых суд приговорил к административному наказанию, обжаловать решения судов отказались, в связи с чем адвокат назвал невозможным озвучивать их фамилии.

В интересах Станислава Хосаева и Заурбека Накусова, которые были задержаны 21 апреля и административно арестованы на трое суток, апелляционная жалоба подана 1 мая адвокатом Камиллой Дзоциевой, сотрудничающей с проектом "Апология протеста" Международной ассоциации "Агора".

Какими-либо комментариями следствия относительно сведений, изложенных Сергеем Денисенко, "Кавказский узел" пока не располагает.