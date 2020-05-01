Администратор Telegram-чата Бесолов арестован во Владикавказе

01 мая 2020, 17:30

Суд назначил 15 суток ареста администратору Telegram-чата Арсену Бесолову, признав его организатором акции протеста во Владикавказе. Защитнику второй день не удается добиться встречи с Бесоловым, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Арсен Бесолов, администратор Telegram-чата, в котором общались сторонники инициатора несанкционированного митинга против самоизоляции во Владикавказе Вадима Чельдиева, был задержан 29 апреля в Москве и этапирован в столицу Северной Осетии. 30 апреля адвокат Бесолова Камилла Дзоциева сообщила, что в течение дня не смогла попасть к своему подзащитному.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Задержанным участникам митинга были назначены административные аресты и штрафы. Также было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти. 29 апреля суд арестовал двоих обвиняемых по этому уголовному делу, участников стихийной акции Кайтмазова и Кониева, при этом отказался заключить под стражу третьего обвиняемого, студента вуза Махмадиева, ограничив его передвижение.

Ленинский райсуд Владикавказа сегодня вынес решение об административном аресте Бесолова на 15 суток, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Камилла Дзоциева. При этом, по ее словам, к Бесолову вторые сутки не пускают адвоката и родственников. "Сегодня вновь я приехала в отдел, меня не впустили, мы позвонили в дежурную часть, и там сообщили, что его вывезли в Ленинский районный суд", - рассказала она.

Приехав в суд, адвокат также не смогла увидеться с подзащитным. "Внутрь меня запустили, но с ним я не увиделась, так как в соответствии со ст.25.1 КоАП ("Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении". – Прим. "Кавказского узла") он ходатайствует сам о защитнике, ему разъясняют права, и если он пожелает защитника - заявит письменное ходатайство и ему предоставят защитника. Но вопрос в том, что он не знал, что за дверью его ждет адвокат. Вынесено постановление об административном правонарушении по ст.20.2.2 ч.1 КоАП РФ ("Организация массового пребывания или передвижения граждан, повлекшее нарушение общественного порядка и причинение вреда здоровью человека". - Прим. «Кавказского узла»), арестован на 15 суток", - рассказала Дзоциева.

Аргументы участников процесса адвокату, по ее словам, неизвестны. "Ни я, ни родные с ним не виделись, мы не видели ни одного документа, ничего сказать не могу. Я надеюсь, что постановление он получил и я смогу с ним ознакомиться в будущем. Его отвезут в ИВС (изолятор временного содержания), в республике я была во многих ИВС, условия там вполне приемлемые. Мы постараемся с ним встретиться", - сообщила Камилла Дзицоева.

Напомним, после стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. 21 и 22 апреля суды вынесли решения об административных арестах 41 участника несанкционированного митинга, еще троим были назначены штрафы.