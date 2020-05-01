Азербайджан зафиксировал обстрелы в приграничном селе

01 мая 2020, 09:00

Подразделения вооруженных сил Армении 25 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, используя снайперские винтовки и минометы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

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