01 мая 2020, 09:00

Азербайджан зафиксировал обстрелы в приграничном селе

Подразделения вооруженных сил Армении 25 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, используя снайперские винтовки и минометы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

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