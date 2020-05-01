01 мая 2020, 09:00
Азербайджан зафиксировал обстрелы в приграничном селе
Подразделения вооруженных сил Армении 25 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, используя снайперские винтовки и минометы, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".