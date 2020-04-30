30 апреля 2020, 08:50
Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из снайперских винтовок и минометов, сообщило Минобороны страны.
Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля Минобороны Азербайджана насчитало 24 случая нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта, днем ранее сообщило о 23 обстрелах своих войск.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.
Обстрелы велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".