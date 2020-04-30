Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

30 апреля 2020, 08:50

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из снайперских винтовок и минометов, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля Минобороны Азербайджана насчитало 24 случая нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта, днем ранее сообщило о 23 обстрелах своих войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".