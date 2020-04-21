Защита указала на политическую подоплеку ареста Ягублу

21 апреля 2020, 10:20

Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты на арест оппозиционного политика Тофига Ягублу. Сам активист заявил в суде, что аресту предшествовали его публикации с критикой властей, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Как писал "Кавказский узел", член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. Его дочь рассказала, что, когда он находился в своем припаркованном автомобиле, в него въехала другая машина, и люди в ней стали вести себя агрессивно. После этого Ягублу был задержан и доставлен в полицию. В МВД Азербайджана заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару, и потому был задержан. Активист назвал себя жертвой провокации. Защита заявила о нарушении прав Ягублу.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 25 марта резко осудила арест Тофига Ягублу и призвала к его немедленному освобождению. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International. Представители Совета Европы также отреагировали на арест Ягублу после предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева "изолировать" оппозицию в рамках мер против пандемии коронавируса.

Рассмотрение жалобы на арест Ягублу прошло 20 апреля в Бакинском апелляционном суде (БАС) в закрытом режиме. Как пояснил адвокат Эльчин Садыгов, судебные дела, связанные с избранием меры пресечения, или их обжалование рассматриваются без участия журналистов, родных и близких обвиняемых, представителей общественности.

"Тофиг Ягублу на процессе заявил, что его арест связан с реализацией им свободы выражения. В частности, Ягублу считает, что его арестовали за критические посты Facebook", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, БАС оставил жалобу без удовлетворения, защита подаст ходатайство о замене меры пресечения на арест.

"Если Тофига Ягублу не освободят, то, конечно же, мы его незаконное досудебное заключение под стражу обжалуем в перспективе в ЕСПЧ. Сам факт затягивания рассмотрения апелляционной жалобы почти на месяц уже является грубым нарушением. По закону, апелляция должна рассматриваться в течение трех дней после подачи жалобы. Под предлогом карантинного режима рассмотрение жалобы всячески затягивалось", - отметил Садыгов.

Другой адвокат оппозиционера Немат Керимли указал на предвзятость следствия.

"Полиция изъяла мобильный телефон Тофига Ягублу и не возвращает. Тофиг Ягублу записал на видео то, что произошло сразу после ДТП: как его агрессивно атаковал человек, признанный потерпевшим. Телефон у полиции и, по всей вероятности, они, взломав пароль, удалили записи", - сказал Керимли.

Он считает, что само заключение Ягублу под стражу является свидетельством предвзятости. "Инкриминируемое Ягублу преступление относится к менее тяжким и необходимости заключения обвиняемого под арест на период следствия нет. С другой стороны, Ягублу - известная в обществе личность, которая дорожит своей репутацией и потому не станет скрываться от следствия", - отметил Керимли.

Дочь Ягублу Нигяр Хази назвала уголовное дело "беззастенчивой провокацией".

"Отца арестовали по клеветническому обвинению. Однако это дело настолько абсурдно, что отца не смогут долго содержать в заключении. Потому что вся международная демократическая общественность протестует против этого, осуждает власти за преследование политического противника. Организация Amnesty İnternational развернула кампанию "Освободи Тофига Ягублу!". Каждый день содержания моего отца в тюрьме будет приносить вред самой власти", - уверена Хази.

По ее словам, после ареста еще ни разу члены семьи не получили свидания с ним. Из-за мер против пандемии коронавируса заключенным запрещено передавать посылки с продуктами и другими предметами первой необходимости. При этом Хази указала на проблемы со здоровьем Ягублу.

"Отец страдает астмой. После ареста болезнь обострилась. Ситуация усугубляется тем, что его содержат в одной камере с курящими арестантами", - сказала Хази.

Разочарование решением суда выразила журналист-расследователь и правозащитница Хадиджа Исмайлова.

"Апелляционный суд сегодня оставил в силе решение об аресте Тофига Ягублу. У правительства был шанс освободить его сегодня (20 апреля), но оно упустило его. Ягублу - одному из ведущих оппозиционных политиков - предъявлено обвинение в хулиганстве, после явно спланированного против него инцидента с участием "профессионального" провокатора", - написала Исмайлова на своей странице в Facebook.

В БАС подтвердили отклонение жалобы на арест Ягублу. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" размещает материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".