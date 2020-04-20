Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

20 апреля 2020, 18:01

Собравшиеся на площади Свободы активисты сопротивляются силовикам и бросают в них камни.

Как информировал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии по призыву активиста Вадима Чельдиева. Сам он задержан. Инициативная группа после переговоров с властями призвала собравшихся разойтись, но они не сделали этого. Тогда о необходимости разойтись предупредила полиция, и силовики начали вытеснять протестующих.

Между силовиками и активистами происходят стычки. Протестующие бросают камни, передал корреспондент "Кавказского узла" в 17.48 мск.

В Северной Осетии, как и в других регионах России, введен режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, отмечается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".