Дагестанские Свидетели Иеговы* оставлены под стражей

27 марта 2020, 17:43

Суд в Махачкале постановил сегодня на два месяца продлить срок ареста четверым Свидетелям Иеговы*, обвиненным в экстремизме.

Как сообщал "Кавказский узел", кассационный суд в Пятигорске 4 марта признал незаконным принятое в сентябре 2019 года решение об аресте дагестанских Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марии Карповой, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. Однако Верховный суд Дагестана оставил их под арестом, не согласившись приобщить к материалам дела определение кассационного суда. 25 марта защита потребовала отвода судьи Советского райсуда Махачкалы, чье решение о продлении ареста признал необоснованным кассационный суд. Судья ответил отказом.

Сегодня судья приобщил к делу и решение кассационного суда в Пятигорске, и ходатайство с просьбой отпустить обвиняемых под домашний арест в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила жена одного из подсудимых Суат Абдуллаева. "Но суд не принял во внимание данные ходатайства и продлил содержание под стражей всем четверым до 27 мая", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте Советского районного суда Махачкалы к 17.40 мск 28 марта не появилось информации о сегодняшнем решении продлить арест четверым Свидетелям Иеговы*.

По словам Абдуллаевой, единоверцы обвиняемых не собирались сегодня у здания суда. "Так как власти призвали не собираться в период распространения коронавируса, мы, как законопослушные люди, обратились к единоверцам с просьбой не собираться", - пояснила она. В связи с эпидемиологической обстановкой не приехали и адвокаты по соглашению, присутствовал только государственный адвокат, добавила Суат Абдуллаева.

Сегодня в Дагестане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов обвиняются по делу об экстремистской организации, в СИЗО они находятся с июня 2019 года. Согласно подсчетам "Кавказского узла", как минимум 21 Свидетель Иеговы в СКФО и еще 16 в ЮФО ощутили на себе последствия решения Верховного суда России о запрете в стране их организации, став подозреваемыми и обвиняемыми по делам об экстремизме. Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.