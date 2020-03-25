Дагестанские Свидетели Иеговы* потребовали отвода судьи

25 марта 2020, 23:56

Четверо обвиняемых в экстремизме дагестанских Свидетелей Иеговы* сегодня заявили отвод судье, чье решение о продлении ареста верующим признал необоснованным кассационный суд. Судья отказался взять отвод.

Как писал «Кавказский узел», кассационный суд в Пятигорске 4 марта признал незаконным принятое нижестоящим судом в сентябре 2019 года решение о содержании под стражей дагестанских Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марии Карповой, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. Но освобождены обвиняемые не были, так как к этому времени уже вошло в силу другое решение суда, от 25 февраля, о продлении им ареста до 27 марта. Верующие и их адвокаты надеялись, что Верховный суд Дагестана учтет итог кассации при рассмотрении 20 марта апелляции на арест. Но судья оставил всех четверых под арестом, не согласившись приобщить к материалам дела определение кассационного суда в их пользу.

Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов обвиняются по делу об экстремистской организации и содержатся в махачкалинском СИЗО с июня 2019 года. По подсчетам "Кавказского узла", как минимум 21 Свидетель Иеговы* в СКФО и еще 16 в ЮФО ощутили на себе последствия решения Верховного суда России о запрете в стране их организации, став подозреваемыми и обвиняемыми по делам об экстремизме. Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Сегодня Советский районный суд Махачкалы планировал рассмотреть ходатайство следователя республиканского УФСБ о продлении ареста верующим. К суду пришли близкие родственники двух обвиняемых и четверо их соверующих. В здание суда их не пропустили, так как до 10 апреля во всех судах республики действует карантин по коронавирусу и присутствовать на заседаниях разрешено только участникам процесса. Обвиняемые были доставлены в суд, но заведены туда в обход ожидавших увидеть их родных, сообщил присутствовавший около суда корреспондент "Кавказского узла".

На заседании обвиняемые заявили ходатайство об отводе судьи Джалу Джалалова, который в сентябре 2019 года вынес раскритикованное позднее кассационным судом постановление о продлении ареста верующим. «Суд первой инстанции не конкретизировал и не дал оценку достаточности данных, свидетельствующих об обоснованности выдвинутого подозрения в причастности к преступлению, - говорится в кассационном определении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла». В нем также отмечается, что суд, вынесший решение об аресте, не привел доказательств необходимости такой меры в отношении каждого из обвиняемых и не рассмотрел должным образом возможность применить к ним более мягкую меру пресечения. Все выявленные нарушения кассационный суд посчитал существенными и такими, которые ущемляют гарантированное 22 статьей Конституции России право обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность.

Обвиняемые указали судье на отраженные в кассационном определении выводы. Судья примерно на час удалился в совещательную комнату для решения по их ходатайству, а затем вышел и зачитал отказ взять отвод, заявив, что для этого нет оснований. Он хотел продолжать заседание, но обвиняемые попросили дать им время на ознакомление с материалами ходатайства следователя о продлении ареста. Это прошение было удовлетворено, и судья согласился продолжить слушания 26 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший в суде адвокат верующих по назначению.

В пресс-службе суда корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что рассмотрение вопроса о мере пресечения верующим перенесено на 26 марта.

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.