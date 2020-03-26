Сотрудники водоснабжающей организации в Дербенте потребовали выплаты зарплаты

26 марта 2020, 00:49

95 работников предприятия "Родник" не получали зарплату с начала года, заявили участники акции протеста в Дербенте.

Порядка 10 работников компании провели 25 марта акцию протеста у здания прокуратуры в Дербенте. По их словам, им не выплачивалась зарплата с января.

"Руководителя компании ни разу в глаза не видели. Нам известно только то, что он заступил на должность несколько месяцев назад. В бухгалтерии нам вообще ничего не объясняют", - приводит слова сотрудника организации "Черновик". Всего, утверждают участники акции протеста, зарплату не получили 95 сотрудников.

Сотрудник прокуратуры вышел к участникам акции и предложил им написать в надзорное ведомство коллективное обращение, отмечает издание.

Ранее, в ноябре 2019 года, сотрудники ООО "Водник" пожаловались главе Дагестана Владимиру Васильеву и в надзорные органы на невыплату зарплаты 95 сотрудникам с июля 2018 года по январь 2019 года, сообщало РИА "Дербент". ООО "Родник" было создано при МУП "Дербент 2.0" и, по сути, является двойником ООО "Водник", в новую компанию перешли все его сотрудники, информирует агентство. Комментариев от представителей ООО "Родник" относительно заявлений участников акции не поступало.

Напомним, 31 января 2019 года пользователи соцсети призвали решить проблему водоснабжения Дербента, заявив, что в отдельные районы города вода не подается уже две недели. Руководитель МУП "Дербент 2.0" Эльдар Кадиев среди самых острых проблем назвал изношенность системы водоснабжения, неразбериху в тарификации и задолженность перед работниками. По данным мэрии, степень износа городского водопровода Дербента достигла 85%.

"Кавказский узел" также писал, что в 2016 году прокуратура после жалобы сотрудников МУП "Буйнакскгорводоканал" обратилась в суд с требованием о выплате 87 работникам задолженности по зарплате. В марте прокуратура отчиталась, что долг по зарплате работникам буйнакского предприятия погашен.