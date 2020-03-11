Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате работникам буйнакского предприятия

11 марта 2020, 19:49

Задолженность перед работниками признанного банкротом МУП "Буйнакскгорводоканал" полностью погашена, рапортовала прокуратура.

"Кавказский узел" писал, что в 2016 году прокуратура после жалобы сотрудников МУП "Буйнакскгорводоканал" обратилась в суд с требованием о выплате 87 работникам задолженности по зарплате на сумму 1,7 миллиона рублей.

"В связи с отсутствием у предприятия денежных средств на проведение оценки и реализации имущества, образовавшаяся перед работниками задолженность по оплате труда в сумме свыше 580 тысяч рублей не погашалась в течение длительного времени. [...] В результате вмешательства прокуратуры задолженность погашена в полном объеме", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

По данным ведомства, имущество предприятия-банкрота оценено, конкурсный управляющий принимает меры к его реализации на торгах.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредитель предприятия - администрация Буйнакска. Оно занималось распределением воды для питьевых и промышленных нужд. В июне 2016 года в МУП "Буйнакскгорводоканал" был назначен конкурсный управляющий. Предприятие находится в процессе ликвидации, в отношении него возбуждено семь исполнительных производств на сумму 20 млн рублей, следует из информации на сайте Rusprofile.ru.