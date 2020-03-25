Донские сельхозпроизводители готовы к работе в условиях пандемии

25 марта 2020, 21:18

В условиях пандемии по коронавирусу работникам сельского хозяйства приходится работать в прежнем режиме, при этом они принимают сдерживающие распространение инфекции меры, заявили руководители агропредприятий Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом подтвержден в сегодня Ростовской области. Тест на коронавирус дал положительный результат у пациентки инфекционной больницы, вернувшейся из Таиланда.

На юге России зафиксировано уже 17 случаев заражения коронавирусом - девять на Кубани, четыре - в Кабардино-Балкарии, два - на Ставрополье и один в Волгоградской области. В Чечне получены три положительных результата при тестировании на коронавирус, один из них подтвержден, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сельхозпроизводители в Ростовской области готовятся работать в условиях распространения коронавируса. "Донские аграрии уже готовятся к непростому сезону. Коров никто не станет отправлять в "отпуск", и работать придётся в прежнем режиме, но меры, сдерживающие распространение инфекции, принимать нужно", – говорится в статье "Российский тракторист в Италию не полетит": донской аграрий готов к коронавирусу", опубликованной 25 марта на портале agrobook (профессиональная сеть фермеров и людей агробизнеса).

Председатель СПК "Правда" из Константиновского района Владимир Сухоруков рассказал, что для работников заказаны медицинские маски, закуплены антисептики. "Но людям надо работать, от этого никуда не денешься. Корове не скажешь: "Ты сегодня не будешь доиться". Проводим с сотрудниками разъяснительную работу, объясняем, кто может быть опасен, что нужно быть осторожными с людьми, приезжающими из-за рубежа. Спрашивали, контактировали ли наши работники с приезжими. Нам надо самим следить за безопасностью", – рассказал Владимир Сухоруков.

В его животноводческом хозяйстве работают 15 человек. "Если кто-то из сотрудников заболевает, мы его сразу отправляем домой. Работаем в прежнем режиме и планируем так продолжать и дальше", – отметил Владимир Сухоруков. По его словам, в колхозном магазине примерно на 10% выросли продажи сахара и круп, по другим товарам такого нет: спрос на колбасные изделия, например, не менялся.

Заместитель генерального директора ЗАО "Колхоз Советинский" в Неклиновском районе Михаил Сафонов рассказал о том, как в его хозяйстве изменен режим работы. "Всех, кого было можно, перевели на удалёнку. То есть офисные сотрудники у нас дома работают: бухгалтерская и экономическая службы, например. Отдел кадров приходит только для оформления сотрудников, всю остальную работу выполняют дистанционно. Дополнительно проводим внеплановые дезинфекции помещения. Используем и маски, и антисептики. Оповестили всех сотрудников, чтобы они не посещали места, где возможен переход границы. Например, магазины дьюти-фри – в нашем районе такой есть", – отметил Михаил Сафонов.

Он готов ужесточать контроль ещё больше, если ситуация ухудшится. Говоря о спросе на продукцию, он рассказал, что на прошлой неделе произошёл всплеск заявок примерно на 50% на товары молочной группы – творог, сливочное масло, но сейчас заявки вернулись к обычным значениям.

"Нет у нас других вариантов: как люди работали, так и будут", – отметил, в свою очередь, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Пролетарского района Алексей Жданов. Он рассказал, что в его хозяйстве режим работы не поменялся. "Трактористу надо работать в поле, тем более что в кабине он в одиночестве. Животноводу тоже надо работать. Сельское хозяйство не может стоять. Мы стараемся быть внимательней: с малейшей простудой отправляем человека домой. Тем более что у нас не много людей ездит по заграницам. Тракторист не полетит в Италию, животновод – тоже. Это просто не по средствам", – заявил Алексей Жданов.

По мнению главы КФХ, сельская местность из-за бедности и немноголюдности находится в относительной безопасности по коронавирусу, а пандемия не особо скажется на спросе на его продукцию: "Говядина – дорогой продукт, он часто не по карману. Сбываем в основном в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж – в большие города, где платят хорошую зарплату. А наше население покупает дешёвые крупы, соль, сахар. Курицу ещё, она подешевле".

Председатель СПК "Колхоз им. Шаумяна" в Мясниковском районе Хачатур Поркшеян также уверен, что на работе его хозяйства распространение коронавируса не сильно скажется. При этом он отметил, что намеченное на 4 апреля мероприятие по высадке сирени в рамках закладки нового парка придется корректировать, так как в районе введено ограничение: до тридцати человек в одном месте, и пригласить много людей не получится.

Карантин в странах, импортирующих зерно из Ростовской области, не вводится, и трейдерская компания ООО "Власта" выполняет все заключённые контракты, сообщил руководитель этой компании Александр Зубов. "Ограничений на ввоз [зерна] нет ни в Турцию, ни в Грецию, ни в Албанию, ни в Италию", – пояснил он.

При этом, по словам Зубова, торгующая организация обезопасила себя самым простым образом: с середины марта все сотрудники работают удалённо. "Отгрузки продолжаются. Наши аграрии принимают свои меры безопасности на производствах. На элеваторах тоже вводят карантин, распускают часть сотрудников. Но это всё в пределах нормы, чрезвычайных ситуаций пока не было", – заключил Александр Зубов.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".