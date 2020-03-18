Восемь лавин сошли на Транскавказскую магистраль

18 марта 2020, 16:42

После схода лавин осложнилась ситуация на закрытой вторые сутки единственной дороге между Россией и Южной Осетией, где из опасений по поводу коронавируса массово скупаются продукты и предметы первой необходимости.

Как писал "Кавказский узел", проезд через Рокский тоннель был закрыт с утра 17 марта в обоих направлениях.

По состоянию на 12.00 мск проезд по Транскавказской магистрали остается закрытым для всех видов транспорта, опасность схода лавин сохраняется, отчиталось МЧС Северной Осетии на своем сайте. Ведомство рекомендовало "воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий".

С начала снегопада на Транскам сошло уже восемь лавин. Дорожными службами пробита "пионерка" - проход для спецтехники по лавиноопасному участку. Обстрел гор для принудительного схода лавин невозможен из-за плохой видимости и снегопада, со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС сообщила сегодня "Основа".

"Скопления транспорта нет", - процитировал сегодня сообщение ведомства "15 регион".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом". При этом в последние дни в Южной Осетии возник ажиотажный спрос на продукты и предметы первой необходимости. В республике нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, однако несколько человек находятся на карантине.

Ранее перебои с продуктами в Южной Осетии возникли из-за строгих требований российских таможенников. После того, как предприниматели Южной Осетии пошли на хитрость и стали ввозить продукты через таможню на легковых автомобилях, прилавки магазинов вновь заполнились. Однако владельцы торговых точек посетовали, что предпринятые меры временные, так как с потеплением продукты в легковых автомобилях будут портиться.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире ожидаются умеренные осадки при температуре 0 градусов, скорость ветра составит 5 метров в секунду. В ночь на 18 марта похолодает до -4, осадки сохранятся. Ветер ослабнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.