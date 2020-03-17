Дорожники расчищают Транскам от снега. Фото пресс-службы ФКУ Упрдор "Кавказ" http://26fkukavkaz.ru/news/557

17 марта 2020, 12:25

Транскам закрыт из-за угрозы лавин

Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто на время сильного снегопада.

Проезд через Рокский тоннель закрыт сегодня с 09.30 мск в обоих направлениях. Решение принято по рекомендации противолавинной службы и из-за невозможности обеспечить безопасный проезд, сообщило управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

В районе Транскама сильный снегопад, со ссылкой на МЧС сообщил сегодня "Интерфакс".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире ожидаются умеренные осадки при температуре 0 градусов, скорость ветра составит 5 метров в секунду. В ночь на 18 марта похолодает до -4, осадки сохранятся. Ветер ослабнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Предприниматели перестали ввозить в Южную Осетию крупные партии товаров", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 марта 2020, 14:12

17 марта 2020, 13:48

  • Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Азербайджане

    Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 28. Трое новых пациентов больницы особого режима находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в оперативном штабе при Кабмине. Парламент страны установил меры наказания за нарушение эпидемиологического режима.

17 марта 2020, 13:34

17 марта 2020, 13:23

17 марта 2020, 13:13

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи