Транскам закрыт из-за угрозы лавин

17 марта 2020, 12:25

Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто на время сильного снегопада.

Проезд через Рокский тоннель закрыт сегодня с 09.30 мск в обоих направлениях. Решение принято по рекомендации противолавинной службы и из-за невозможности обеспечить безопасный проезд, сообщило управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

В районе Транскама сильный снегопад, со ссылкой на МЧС сообщил сегодня "Интерфакс".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире ожидаются умеренные осадки при температуре 0 градусов, скорость ветра составит 5 метров в секунду. В ночь на 18 марта похолодает до -4, осадки сохранятся. Ветер ослабнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.