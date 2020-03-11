11 марта 2020, 21:09

Мосгорсуд оставил адвоката Хасавова под арестом

Суд оставил в силе решение о продлении ареста адвокату Дагиру Хасавову, который защищал бывших высокопоставленных дагестанских чиновников. Следствие по делу адвоката завершено, ему предъявлено обвинение в оказании давления на свидетеля.

Как писал "Кавказский узел", Дагир Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в московском суде, где проходило рассмотрение дела бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Хасавову было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний. Адвокат вину не признает. Басманный суд Москвы поместил его под стражу до 16 ноября, затем его арест был продлен до 16 января.

Лефортовский суд Москвы 28 октября 2019 года приговорил Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения по делу о причастности к хищению 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Защита Гамидова и Юсуфова считает их вину недоказанной.

В середине января Басманный суд столицы продлил арест Хасавову, а Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу на продление ареста управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, сообщили в пресс-службе суда. "Суд оставил постановление Басманного суда Москвы без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - рассказала представитель суда, слова которой приводит РИА Новости.

Арест Хасавову продлен до 16 апреля, передает также со ссылкой на информацию пресс-службы Мосгорсуда Агентство городских новостей «Москва». Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Хасавова и предъявил ему обвинение в окончательной редакции, исключив из него статью о воспрепятствовании осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ). Хасавов на данный момент обвиняется по части 4 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля путем угроз к даче заведомо ложных показаний), указывает агентство.

Отметим, что часть 4 статьи 309 УК РФ предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы, статья 294 УК РФ - до четырех лет лишения свободы.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане"..

Примечание:

"Приговор Гамидову оставил сомнения в справедливости наказания", "Сын Раюдина Юсуфова доставлен в Москву после задержания", "Адвокат заявил о попытке прокуратуры привлечь Здунова к делу Гамидова и Юсуфова".

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