10 марта 2020, 12:58

16 детей выписаны из больниц после массового отравления в Краснодаре

Из 21 ребенка, госпитализированного с отравлением после масленичных гуляний в Краснодаре, 16 выписались домой.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Губернского микрорайона Краснодара обратились за помощью врачей с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией 1 марта после празднования Масленицы. В больницы попали 21 ребенок и один взрослый. Состояние детей было названо стабильным.

В министерстве здравоохранения Кубани сообщили, что 16 детей выписаны из больниц. "У остальных положительная динамика", - цитирует сегодня представителя Минздрава РИА "Новости".

Примечание:

"Число госпитализированных на Кубани школьников выросло до 51", "Число отравившихся школьников на Кубани достигло 57", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".

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