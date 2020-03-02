02 марта 2020, 13:42

Состояние отравившихся в Краснодаре детей названо стабильным

Всем госпитализированным после Масленицы жителям Губернского микрорайона врачи оказывают помощь, состояние детей - стабильное, проинформировал Следком, возбудив дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Один из пострадавших детей попал в реанимацию, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", жители Губернского микрорайона обратились за помощью врачей с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией 1 марта после празднования Масленицы. В больницы попали 21 ребенок и один взрослый.

Следком уточнил, что 1 марта с подозрением на отравление к врачам обратились 24 жителя микрорайона, а госпитализированы из них 17 детей и один взрослый. При этом возраст детей - от 1 года 7 месяцев до 16 лет. "Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших детей стабильное", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю, отметив, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным источника, один отравившийся ребенок попал в реанимацию, но его состояние сегодня значительно улучшилось и "решается вопрос о переводе его в палату", пишет "Интерфакс".

Примечание:

"Число госпитализированных на Кубани школьников выросло до 51", "Число отравившихся школьников на Кубани достигло 57", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".

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