Больничный коридор. Фото Елены Синеок, Юга.ру

02 марта 2020, 11:57

Массовое отравление произошло на праздновании Масленицы в Краснодаре

21 ребенок и один взрослый попали в больницы с "острой кишечной инфекцией" после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне.

Жители микрорайона обратились за помощью врачей с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией 1 марта, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"В инфекционные стационары госпитализировано 22 человека, в том числе 21 ребенок. Все заболевшие участвовали в праздновании Масленицы в микрорайоне "Губернский"", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование, взяв пробы воды и пищи. "Обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении блюд для мероприятия. Результаты лабораторных исследований в работе", - сказано в сообщении.

В мэрии города сообщили, что празднование Масленицы в Губернском микрорайоне было частной инициативой управляющей компании, пишет ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре 2019 года с признаками отравления были госпитализированы 57 учеников пяти школ Кропоткина. После инцидента Роспотребнадзор приостановил работу поставщика продуктов в школы Кубани.

Примечание:

"Число госпитализированных на Кубани школьников выросло до 51", "Число отравившихся школьников на Кубани достигло 57", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".

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02 марта 2020, 14:05

02 марта 2020, 13:58

02 марта 2020, 13:46

02 марта 2020, 13:42

  • Состояние отравившихся в Краснодаре детей названо стабильным

    Всем госпитализированным после Масленицы жителям Губернского микрорайона врачи оказывают помощь, состояние детей - стабильное, проинформировал Следком, возбудив дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Один из пострадавших детей попал в реанимацию, сообщил источник.

02 марта 2020, 12:40

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