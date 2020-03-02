Массовое отравление произошло на праздновании Масленицы в Краснодаре

02 марта 2020, 11:57

21 ребенок и один взрослый попали в больницы с "острой кишечной инфекцией" после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне.

Жители микрорайона обратились за помощью врачей с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией 1 марта, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"В инфекционные стационары госпитализировано 22 человека, в том числе 21 ребенок. Все заболевшие участвовали в праздновании Масленицы в микрорайоне "Губернский"", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование, взяв пробы воды и пищи. "Обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении блюд для мероприятия. Результаты лабораторных исследований в работе", - сказано в сообщении.

В мэрии города сообщили, что празднование Масленицы в Губернском микрорайоне было частной инициативой управляющей компании, пишет ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре 2019 года с признаками отравления были госпитализированы 57 учеников пяти школ Кропоткина. После инцидента Роспотребнадзор приостановил работу поставщика продуктов в школы Кубани.