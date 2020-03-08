Роберт Кочарян госпитализирован в Ереване

08 марта 2020, 13:00

Бывший президент Армении вечером 7 марта был переведен из СИЗО в медцентр в связи с резким ухудшением состояния, сообщил сегодня представитель Роберта Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки. 3 марта суд отложил рассмотрение ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования Кочаряна, объяснив это необходимостью изучить все доказательства по делу.

Роберт Кочарян вечером 7 марта был переведен из СИЗО в медцентр "Наири" в связи с резким ухудшением состояния, сообщил сегодня руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

"Кочаряна вчера поздним вечером госпитализировали по причине резких перепадов давления и ухудшения состояния здоровья", - приводит его слова "Sputnik Армения".

Сегодня, по словам Согомоняна, самочувствие Кочаряна улучшилось. По итогам обследования, которое еще не завершено, будет принято решение о характере дальнейшего лечения бывшего президента, пишет NEWS.am.

Напомним, что 9 октября 2019 года Кочарян перенес операцию в ереванском медцентре "Измирлян". 21 октября Кочарян был выписан из больницы и вновь заключен под стражу, врачи сочли его состояние нормальным.

Бывший президент Армении обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Роберте Кочаряне, а также материал "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в котором можно прочитать о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.