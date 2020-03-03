Горящая свалка. Фото: ГУ МЧС по республике Дагестан

03 марта 2020, 13:45

Причиной пожара на мусорном полигоне Кизляра власти назвали поджог

Пожарные продолжают тушить полигон в Кизляре, однако сильный дым рассеялся и ситуация нормализовалась. Замглавы администрации города Сергей Гончаров основной причиной пожара назвал преднамеренный поджог.

Как писал "Кавказский узел", сильный дым и запах гари от горящего мусорного полигона 2 февраля вызвали недовольство жителей Кизляра. Они жаловались на практически нулевую видимость и неприятный запах. Также задымление возникло и на мусорном полигоне в Хивском районе.

Площадь тления изначально составляла около 250 квадратных метров, однако к вечеру 2 февраля после тушения она значительно уменьшилась, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Кизляра.

В мэрии отметили, что на полигон из русла реки Терек перевезено более ста самосвалов песка. "Заливать водой тлеющие участки нельзя, поскольку это только усилит процесс горения. Потому идет засыпка плотной мусорной массы. 3 марта мы планируем завершить тушение полигона", - сообщил представитель мэрии.

Заместитель главы администрации Кизляра Сергей Гончаров в качестве основной причины пожара на полигоне назвал преднамеренный поджог. "В такое время года самовозгорание исключено, поэтому не исключаем поджог с целью добычи металлолома. Металл легко извлекать из горы мусора, когда ее сожжешь. Возможно, поджог совершили и из хулиганских побуждений", - сказал Гончаров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, кизлярский полигон до недавнего времени был единственным, внесенным в госреестр объектов размещения отходов и принимающим отходы V класса опасности. В январе 2019 года власти Дагестана заявили о планах строительства восьми мусоросортировочных полигонов.

Примечание:

"Крупный пожар произошел в дагестанской мечети", "Танкер загорелся в порту Махачкалы", "Экологи добились режима особой охраны для Самурского леса".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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