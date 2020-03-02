Близкие пропавшего махачкалинца пожаловались в ЕСПЧ

02 марта 2020, 17:24

Житель Махачкалы Тимур Данилин в 2012 году был похищен силовиками, эффективного расследования не проведено, указали в жалобе Европейскому суду по правам человека родственники махачкалинца.

Как писал "Кавказский узел", мать Тимура Данилина, который пропал в марте 2012 года в Новолакском районе, в октябре 2016 года приняла участие в акции протеста жителей Дагестана, требовавших от властей сообщить о местонахождении пропавших родственников.

Тимур Данилин пропал в Махачкале днем 25 марта 2012 года. Вечером того же дня он позвонил жене и сообщил, что находится в селе Новолакском, что его избили и забрали машину. После этого Тимур Данилин не выходил на связь. Родственники предположили, что к его исчезновению причастны силовики.

Юристы Правозащитного центра "Мемориал" направили в ЕСПЧ жалобу матери и жены Тимура Данилина, которые просят суд признать, что в деле Данилина нарушены статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила сегодня пресс-служба "Мемориала".

Согласно жалобе, вечером 25 марта 2012 года сильно избитый Тимур Данилин постучался в незнакомый дом в Новолакском и попросил позвонить. Дозвонившись родным в Махачкалу, он попросил их приехать за ним. Когда он вышел из дома, подъехала служебная машина силовиков, из которой "выскочили двое сотрудников и начали стрелять в воздух". Родственникам местные жители рассказали, как видели, что силовики догнали Тимура Данилина и увезли, но позднее на допросах отрицали это.

"По мнению заявителей и юристов, в деле есть убедительные доказательства того, что Данилина похитили представители власти. Официально его задержание оформлено не было. О Тимуре ничего не известно уже почти восемь лет. По всей видимости, его уже нет в живых", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено лишь 12 апреля 2012 года, следователи несколько раз приостанавливали расследование, сообщили правозащитники. "Все следственные действия носили исключительно формальный характер. Исследовались видеокамеры, на которых уже не было записей, потому что прошло более полугода после событий. Допросы проводили лица, которые потенциально могли быть причастны к похищению. Последним штрихом в расследовании, после которого оно было приостановлено и не продлено, было получение биллингов телефона Тимура Данилина и двоих свидетелей. Однако запрос был составлен так, что эти биллинги не дали никакой информации для расследования. Из них видно, что вечером 25 марта Тимура не было в Махачкале. Но никто и не говорит, что он там был, если он находился в Новолакском в ста километрах от Махачкалы", - приводятся в пресс-релизе слова юриста ПЦ "Мемориал" Натальи Морозовой.

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