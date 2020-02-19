Правозащитник Козловский раскрыл детали расследования его похищения в Магасе

19 февраля 2020, 08:32

Следователи убедили Олега Козловского пройти тест на полиграфе, чтобы проверить, что он рассказал правду о похищении в Ингушетии. Также назначены экспертизы по заявлению правозащитника о материальном ущербе, сообщил представитель Козловского.

Как писал "Кавказский узел",Олег Козловский был похищен в Магасе. Несмотря на то, что правозащитник обратился в Следственный комитет уже через три дня после похищения, 9 октября 2018 года, дело было возбуждено только через два месяца. Спустя год и два месяца после того, как было заведено дело, никаких результатов нет, отсутствие результатов в расследовании нападений на журналистов и правозащитников на Кавказе, "в регионе, наводненном силовиками", говорит о том, что нет политической воли расследовать такие преступления, заявил Козловский "Кавказскому узлу" 9 февраля.

Правозащитник Олег Козловский 18 февраля был в Ингушетии на следственных действиях, рассказал он в тот же день корреспонденту "Кавказского узла". "Дело, вроде бы, продвигается, уже 17 томов, но конкретных подозреваемых пока нет. Сотрудники (Следственного комитета) жалуются, что МВД и ФСБ практически не оказывают оперативного сопровождения. Следователь сказал, что на всё отвечают отписками, приходится всю оперативную работу самим делать", - пояснил он.

Во время следственных действий было проведено опознание по фотографиям, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Абубакар Янгулбаев, сотрудник "Комитета против пыток", который занимается делом Козловского. "На обозрение было представлено где-то 300 фотографий. Козловский их просмотрел, но так как лица, которые его похищали, а потом применяли к нему физическую силу, были в масках, это было бесполезно", - пояснил он.

Следователи назначили экспертизы по заявлению Козловского о материальном ущербе, рассказал сотрудник "Комитета против пыток". "У него (Козловского) при похищении отобрали телефон и фотоаппарат. Сам Козловский оценил ущерб в 20 тысяч рублей. По этой части еще будут проходить дополнительные экспертизы, должны быть даны оценочные заключения, я так полагаю, не исключено дополнение квалификации новой статьей, типа разбоя", - отметил Янгулбаев.

Следователь предложил Козловскому пройти полиграф, рассказал Янгулбаев. "Он не отказался, сделано это было с той целью, чтобы, со слов следователя и специалиста-полиграфолога, снять сомнения в том, что Козловский говорит правду... Им приходят претензии о том, что Козловский делает из себя жертву, говорит неправду, хочет очернить правоохранительные органы Ингушетии. И для того, чтобы снять эти подозрения, провели полиграф. Полиграфолог предварительно сказал нам, что Козловский проверку прошел, он не врет", - добавил Янгулбаев.

Сотрудник "Комитета против пыток" также рассказал о действиях, которые следователи уже провели: "Они сказали, что опрашивали ЦПЭшников, других сотрудников полиции, и все говорят одно и то же - что Козловского не знают, в этом не замешаны".

"Следователь рассказал, что были установлены номера телефонов, которые в то время находились неподалеку от места, где выкинули Козловского, рядом с аэропортом Беслана. Были определены номера и опрошены те, на кого они оформлены, установлено, что эти люди не причастны к похищению. Но, вместе с тем, есть какие-то два IMEI (уникальный идентификационный код телефона. - Прим. "Кавказского узла"), которые пока еще не проверены. Они их ищут", - рассказал Янгулбаев.

"Ну и они наконец-то поняли, что нужно еще и номер самого Козловского проверить. Они не биллинговали его по IMEI, несмотря на то, что похитители взяли телефон Козловского… Происходит всё действительно очень медленно. Если бы речь шла не о Козловском, а о ком-то другом... Например, когда убили Эльджаркиева. Там же моментально всё раскрыли, в течение одного месяца, хотя там люди действовали очень продуманно, меняли машины и т.д. Но нашли - потому что были мотивированы, хотели расследовать. А тут я вижу очень слабое желание, причем это было изначально, потому что изначально надо было сразу же брать жесткий диск, на который писались все камеры видеонаблюдения отеля. А забрали всего лишь записи с одной камеры. А остальные записи теперь потеряны. Потом - с самого начала не пробивали IMEI телефона Козловского, только сейчас вот, более года спустя, они решили это делать", - отметил Янгулбаев.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По делу об убийстве были арестованы 12 подозреваемых. Всего в причастности к убийству заподозрены 30 человек, сообщили источники. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Эльджаркиева. 22 января суд оставил под стражей троих обвиняемых по делу об убийстве.

Янгулбаев подтвердил жалобы следователя на отсутствие содействия со стороны сотрудников других правоохранительных органов.

"Говорит, что у него нет оперативного сопровождения, оперативники из ЦПЭ, из других ведомств не хотят работать по этому делу. И даже простой опрос кого-то по делу, а эту работу должны делать оперативники либо из МВД, либо из ФСБ, составляет сложность, ему самому приходится всё делать", - сказал он.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями следователей по делу Козловского. 9 февраля старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СКР Зураб Героев также отказался раскрыть делали расследования дела Козловского. "Следствие идет. Подробности пока не могу сообщить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".