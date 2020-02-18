18 февраля 2020, 19:24

Свидетель Иеговы* в Черкесске возвращен под арест после недолгого перерыва

Верховный суд Карачаево-Черкесии 17 февраля отменил решение нижестоящего суда, 6 февраля разрешившего перевести под домашний арест Свидетеля Иеговы* Альберта Батчаева. Защита верующего назвала несправедливым решение апелляционной инстанции.

"Кавказский узел" писал, что Альберт Батчаев был задержан 16 декабря 2019 года в Черкесске, а затем по решению суда был арестован до 11 февраля. Следователи вменили в вину верующему "исполнение песен из специального сборника религиозного учения Свидетелей Иеговы* и молитв Богу Иегове» и сочли, что он организовывал деятельность запрещенного судом религиозного объединения (часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России). Верховный суд Карачаево-Черкесии 30 декабря 2019 года оставил в силе арест Батчаева.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста вынес решение о запрете религиозных общин "Свидетелей Иеговы"* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Черкесский городской суд 6 февраля смягчил меру пресечения Альберту Батчаеву, и перевел его из СИЗО под домашний арест. Однако 17 февраля Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил решение нижестоящей инстанции и вновь вернул верующего в СИЗО, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

ПЦ «Мемориал» считает арестованных Свидетелей Иеговы* политзаключёнными и требует прекратить их преследование, связанное с религиозной принадлежностью, подчеркивается в сообщении.

Защита Альберта Батчаева считает решение об отмене ему домашнего ареста несправедливым и необоснованным, указано на сайте, освещающем преследования Свидетелей Иеговы* в регионах России.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена.

Примечание:

"Свидетели Иеговы* рассказали в Верховном суде Дагестана о своей вере", "Защита Свидетелей Иеговы* из Волгограда заявила о фальсификации показаний", "Суд продлил арест двум ростовским Свидетелям Иеговы*".

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