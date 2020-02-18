Суд отказался изменить меру пресечения для Кемала Тамбиева

18 февраля 2020, 01:08

Советский районный суд Махачкалы повторно рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей для Кемала Тамбиева, который вместе с журналистом Абдулмумином Гаджиевым обвинен в финансировании терроризма. Суд принял решение продлить Тамбиеву срок содержания под стражей до 13 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 января суд до 13 марта продлил уроженцу Карачаево-Черкесии Кемалу Тамбиеву срок ареста. 6 февраля суд постановил пересмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей.

Тамбиев проходит по делу о финансировании терроризма вместе с журналистом Абдулмумином Гаджиевым и главой благотворительного фонда "Ансар" Абубакаром Ризвановым. Все они отрицают свою вину. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. По данным "Черновика", уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях Кемала Тамбиева. Однако сам Тамбиев в суде заявил, что дал показания под пытками и отказался от них.

Советский районный суд Махачкалы 17 февраля рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей после апелляционной инстанции для Кемала Тамбиева, который находился в зале суда. В зале также находились его многочисленные родственники, журналисты, а также родные и друзья Абдулмумина Гаджиева. Сторона обвинения была представлена прокурором и членами следственной группы. Защиту Тамбиева осуществляли адвокаты Рашид Джафаров и Руслан Нагиев, передает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания Кемал Тамбиев заявил ходатайство о том, чтобы следователи приобщили к делу все характеристики его личности. В настоящее время в деле имеется характеристика с отрицательной оценкой.

Тамбиев выступил с ходатайством о признании его характеристики, имеющейся в деле, ложной. Он также попросил дать ей оценку с учетом тех данных, которые были озвучены им в ходе судебного заседания. В частности, он отметил, что не вел скрытный образ жизни и являлся на родине общественным деятелем.

Одним из оснований для продления ареста Тамбиеву до 13 марта стала отрицательная характеристика от участкового, а также отсутствие у него официального источника дохода и то, что он не проживает по месту регистрации.

Далее следователь огласил суть дела. Он, в частности, рассказал об обстоятельствах задержания Тамбиева и сообщил, что в настоящее время следственная группа занимается выяснением связи фигурантов дела между собой. Следователь также сообщил, что необходимо провести осмотр мечети на улице Кортова и некоторые иные следственные мероприятия.

Судья попросил объяснить обоснованность подозрений о том, что Тамбиев причастен к совершению преступления, на что следователь ответил, что в отношении Тамбиева дал показания свидетель, который заявил о его участии в преступлении.

Суд также запросил у следователя обоснование, почему в отношении Тамбиева невозможно применить более мягкую меру пресечения. Следователь заявил, что Тамбиев обвиняется в совершении тяжкого преступления, в связи с чем следствие настаивает на продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. "Он может скрыться от органов следствия и суда и воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу путем создания искусственных доказательств своей невиновности", - заявил следователь.

Адвокат Руслан Нагиев раскритиковал доводы следствия. Он, в частности, указал, что объективных доказательств, позволяющих утверждать, что в случае избрания более мягкой меры пресечения Тамбиев может скрыться, нет.

Нагиев поинтересовался, кем является свидетель, на основании показаний которого следствие пришло к выводу об опасности Тамбиева. Следователь отметил, что свидетель, показания которого упомянуты в деле, является сотрудником правоохранительных органов. В последующем защита выступила с ходатайством о приобщении заявления о том, что жена Кемала Тамбиева не возражает в отношении проживания обвиняемого в квартире, принадлежащей супруге. Данное заявление было приобщено к делу.

"Неубедительно звучат доводы о том, что Тамбиев может скрыться от следствия и суда. Это всего лишь предположение следователя", - заявил адвокат.

Он также указал, что ни одно следственное мероприятие с непосредственным участием его подзащитного так и не было проведено, а проведенные и предполагаемые к проведению следственные мероприятия однотипны. Он также отметил, что с доводами защиты согласился и Верховный суд, направив материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В заключении Нагиев заявил, что защита требует заменить меру пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде или на домашний арест. Стороны обвинения обратилась к суду с требованием продлить меру пресечения в виде заключения под стражу.

После получасового перерыва в совещательной комнате судья вынес решение в пользу стороны обвинения и санкционировал продление меры пресечения в отношении Тамбиева до 13 марта 2020 года.

На заседание суда 16 июня 2019 года Тамбиева доставили со следами физического насилия, он рассказал, что был избит. Тамбиев также жаловался, что его заявления о давлении со стороны силовиков не вносятся в судебные протоколы. "Меня просили оговорить невиновных людей, говорили, что никто мне не поможет, и я сяду в тюрьму на пожизненный срок, если журналист Гаджиев не пойдёт на сделку со следствием", - заявил Тамбиев на судебном заседании 9 января.

Адвокат указал на недостоверность показаний свидетеля

По мнению адвоката Руслана Нагиева, возвращение дела Тамбиева Верховным судом Дагестана в суд первой инстанции является положительным сигналом для защиты.

"Это положительный сигнал для защиты, потому что это исходит из сути апелляционного постановления Верховного суда. Верховный суд четко указывает, что судом [первой инстанции] не проверены и не доказаны доводы о том, что Тамбиев может скрыться от следствия, воспрепятствовать следствию, а также, что никак не опровергнуты доводы защиты", - сказал Нагиев корреспонденту "Кавказского узла".

Нагиев заявил, что показания свидетеля, упомянутого в деле, недостоверны. По мнению адвоката, на это указывает утверждение о том, что Тамбиев является учредителем одного из благотворительных фондов, о которых говорится в деле. Однако в учредительных документах данной организации не указано, что Тамбиев является ее учредителем.

"Более того, свидетель является сотрудником [правоохранительных органов], то есть он заинтересованное лицо", - считает Нагиев.

Адвокат заявил, что защита будет обжаловать решение. "Естественно, мы с этим не согласны", - отметил Нагиев.

Жена Кемала Тамбиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что родные задержанного до сих пор не могут добиться свидания с ним. При этом посылки от родных и письма он получает.

По ее словам, она вместе с двумя детьми живёт у родителей и на данный момент является единственным кормильцем в семье. "Работаю только я. И родителей, и детей я содержу", - пояснила женщина.

Ранее на отказ предоставить свидания пожаловались и родственники Абдулмумина Гаджиева. Его адвокат Арсен Шабанов отметил, что отказ упирается в позицию следователя, а не в бюрократические процессы, вызванные передачей дела. По его словам, выдача разрешения на свидание или отказ зависит только от следователя.

Напомним также, что редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".