Кемал Тамбиев (справа) в зале суда. Стоп-кадр видео канала YouTube "Кавказский узел" https://www.youtube.com/watch?v=ZnfT9sdFsYA

06 февраля 2020, 14:25

Верховный суд Дагестана отменил решение об аресте Кемала Тамбиева

Суд постановил сегодня пересмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей Кемала Тамбиева, который вместе с журналистом Абдулмумином Гаджиевым обвинен в финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 января суд до 13 марта продлил уроженцу Карачаево-Черкесии Кемалу Тамбиеву срок ареста.

На сегодняшнем заседании Верховный суд Дагестана отменил решение Советского районного суда Махачкалы и вернул материалы на повторное рассмотрение другим судейским составом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тамбиева Рашид Джафаров. По словам адвоката, Тамбиев участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.

На условия в СИЗО Тамбиев не жалуется, однако ему под разными предлогами не разрешают видеться с родственниками, указал адвокат. Следователи два раза отказали супруге Тамбиева  - сначала из-за того, что в поданных ею документах не было свидетельства о заключении брака, а во второй раз потребовали от нее лично явиться за разрешением, рассказал Рашид Джафаров. "Следователь говорит, мол, пусть приедет, я дам [разрешение]",- добавил Джафаров.

Родственник обвиняемого Ислам Тамбиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что близкие еще ни разу не получали разрешения на свидание с арестантом.

3 февраля родственник и адвокат журналиста Абдулмумина Гаджиева заявили, что новый следователь уже месяц не дает разрешения на свидания в СИЗО. В Махачкале еженедельно регулярно проводятся акции с требованием прекратить уголовное преследование Гаджиева. Подробнее об этом деле говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Вместе с Кемалом Тамбиевым и Абдулмумином Гаджиевым по делу о финансировании терроризма проходит также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. Все обвиняемые отрицают свою вину. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого правоохранители считают организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

По данным "Черновика", уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях Кемала Тамбиева. Однако сам Тамбиев в суде заявил, что дал показания под пытками и отказался от них. На заседание суда 16 июня 2019 года Тамбиева доставили со следами физического насилия, он рассказал, что был избит. Тамбиев также жаловался, что его заявления о давлении со стороны силовиков не вносятся в судебные протоколы. "Меня просили оговорить невиновных людей, говорили, что никто мне не поможет, и я сяду в тюрьму на пожизненный срок, если журналист Гаджиев пойдёт на сделку со следствием", - заявил Тамбиев на судебном заседании 9 января.

Примечание:

"Жена Гаджиева отказалась давать показания против супруга", "Абдулмумин Гаджиев заявил о давлении силовиков на суд", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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