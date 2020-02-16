Активисты в Батуми и Кутаиси поддержали журналистов Аджарского телевидения

16 февраля 2020, 22:16

Участники акций в поддержку журналистов Общественного вещателя Аджарии в Батуми и Кутаиси заявили о недопустимости вмешательства в политику редакции и призвали защитить свободу слова.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля заместитель директора Аджарского телевидения Натия Зоидзе заявила об увольнении со своего поста. Она неоднократно жаловалась на попытки нового директора Георгия Кохреидзе изменить редакционную политику.

22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя" Аджарии избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. Вскоре Зоидзе обвинила Кохреидзе в шантаже, при помощи которого, по ее словам, он хочет изменить редакционную политику. Кохреидзе назвал ее заявление "фантазией". С приходом нового директора телеканал утратит свою независимость, заявила НПО "Центр демократического аудита". 5 декабря журналисты Аджарского телевидения заявили, что новый директор требует от них нового подхода к приглашению гостей в эфир и планирует расторгнуть контракты с неугодными сотрудниками.

К акции в поддержку журналистов Аджарского телевидения, которая сегодня состоялась у здания Общественного вещателя в Батуми, присоединились представители НПО, члены политических партий и сотрудники других СМИ. Митинг прошел под слоганом "Общество для общественного вещателя". Собравшиеся заявили о недопустимости вмешательства в редакционную политику информационной службы канала, сообщил сайт "Новости-Грузия".

Еще одна акция солидарности с журналистами Аджарского телевидения под слоганом "Защити свободу СМИ" прошла сегодня на центральной площади Кутаси.

"Новый директор неоднократно выражал недовольство в отношении тех журналистов, которые создавали на телевидении контент, отличающийся критикой. Недавно озвучена была информация о том, что Георгий Кохреидзе собирается сместить с должностей главу информационной службы и ее заместителя. Кроме того, новый директор отказался от размещения в эфире фильмов-расследований журналистов", - привело издание заявление Хартии журналисткой этики Грузии.

Отмечается также, что Хартия в понедельник, 17 февраля, планирует провести акцию солидарности у здания парламента Грузии в Тбилиси.